وزير الرياضة للاعبي رفع الأثقال: مصر تستحق منكم بذل الغالي والنفيس.. والهدف منصات التتويج

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تتعاون مع الاتحاد المصري لرفع الأثقال وتدعمه بكافة السبل لتحقيق التطوير المستمر في هذه الرياضة، بما يضمن عودتها إلى مكانها الطبيعي على منصات التتويج في مختلف البطولات، التي يشارك فيها المنتخب القومي على كافة المستويات والفئات العمرية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف صبحي مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال، برئاسة محمد عبد المقصود، ولاعبي المنتخب المصري لرفع الأثقال رجالًا وسيدات، وذلك خلال معسكرهم المغلق بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي.

وأشار وزير الرياضة إلى أن مصر تمتلك تاريخًا حافلًا بالإنجازات والبطولات في رياضة رفع الأثقال على المستويات القارية والدولية والأولمبية، مشددًا على أهمية العمل الجاد للحفاظ على هذا الإرث الرياضي العريق.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أنه سيعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه اللاعبين وتلبية جميع احتياجاتهم، مشيرًا إلى ثقته في مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال، ومؤكدًا أن الهدف في أولمبياد الشباب 2026 هو تصدر مصر منصات التتويج في اللعبة.

وفي كلمته للاعبين، قال وزير الرياضة: "لديكم الكثير لتقدموه لرياضة رفع الأثقال المصرية، ويجب أن يكون لديكم ثقافة البطولة. مصر تستحق منكم بذل كل الجهد من أجلها، وسنوفر لكم أفضل الخبراء الفنيين لتكونوا على أتم الاستعداد للمنافسات المقبلة."