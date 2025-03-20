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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ضمن أنشطة وزارة الثقافة.. الأوبرا تحتفل بعيد الأم على المسرح الصغير

دار الأوبرا
دار الأوبرا
فن وثقافة

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بعيد الأم خلال الحفل المقام لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفنى الدكتور سامح صابر فصل كورال الشباب والأطفال قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار وذلك فى التاسعة والنصف مساء الجمعة ٢١ مارس على المسرح الصغير .

يتضمن البرنامج باقة من الأعمال الغنائية التي تحتفي بالأم وتبرز دورها فى إعداد الأجيال الجديدة منها يا رحمن ، يا أمى يا نور عنيه ،  أمى يا نور بيتنا ، بيت العز ، أول حياتى ياما ، شدى الضفاير ، ست الحبايب ، دعوتى فى الفجر ، أنشودة أمى ، أمى اقوى حب ، أحن قلب ، نص الدنيا ‏، صباح الخير يا مولاتى ، المدن ، أمى يا ملاكى ، حبك حياة ، أمي في كوم .. أداء حبيبة الشريف ، أحمد فايد ، ترتيل ونور هانى ، هاجر سعيد ، يوسف نجاح ، ملك جوهر ، ساندرا عماد ، أحمد وليد ، روقية مصطفى ، يوسف درويش ، مهدى محمد  ، شيماء ضاحى ، ملك  أحمد ، أيتن محمد ، زياد أحمد ،  أمل أحمد ،  عمرو عبد الوهاب ، نوريانا ، لوجين تامر ،محمد محمود .

جدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب يسهم في صقل القدرات الفنية للنشء والشباب ، ويعمل على تنمية الذوق الفنى من خلال برامجه التعليمية المتنوعة، كما يحرص على تقديم حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وإبرازاً لمواهبهم الواعدة .

الأوبرا دا الأوبرا عيد الأم

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