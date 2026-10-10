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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

1.6 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا خلال 8 أشهر

التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا
التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا
آية الجارحي

 توجه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا، في ثالث محطاته ضمن الجولة الآسيوية التي يقوم بها حاليا، وشملت كلا من كوريا الجنوبية وماليزيا.

وحرصًا من  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للسيد الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإندونيسيا.

التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا

وأظهرت بيانات الجهاز اليوم تسجيل قيمة التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا 1.6 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025.

الصادرات المصرية إلى إندونيسيا

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى إندونيسيا 66 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 120 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025.

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من إندونيسيا 1.5 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 . 

أهم السلع التي صدرتها مصر إلى إندونيسيا 

1. ملح ، كبريت ، احجار وأسمنت  بقيمة 39 مليون دولار.

2. خضروات وفواكه بقيمة 10.5 مليون دولار.

3. خامات معادن ، خبث ورماد بقيمة 2.4 مليون دولار.

4. أجهزة للبصريات والسينما وأجزاؤها بقيمة 2.4 مليون دولار.

5. مصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 2.2 مليون دولار .

أهم السلع التي استوردتها مصر من إندونيسيا 

1. شحوم وزيوت نباتية وحيوانية  بقيمة 1.1 مليار دولار.

2. بن وشاى وبهارات بقيمة 132 مليون دولار .

3. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 48 مليون دولار .

4. سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 44 مليون دولار .

5. كاكاو ومحضراته بقيمة 40 مليون دولار .

قيمة تحويلات المصريين العاملين بإندونيسيا

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بإندونيسيا 7.3 مليون دولار خلال العام المالي  2024 /2025 مقابل 5.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024.

تحويلات الإندونيسيين العاملين فى مصر

بينما بلغت قيمة تحويلات الإندونيسيين العاملين فى مصر 2.9 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 3.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024.

الاستثمارات الإندونيسية في مصر

وسجلت قيمة الاستثمارات الإندونيسية في مصر 903 ألف دولار خلال العام المالي 2024/ 2025.

الاستثمارات المصرية في إندونيسيا 

وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في إندونيسيا 145.9 مليون دولار خلال نفس الفترة .

عدد سكان مصر

وسجل عدد سكان مصر 109.6 مليون نسمة في أكتوبر 2026.

عدد سكان إندونيسيا

بينما سجل عدد سكان إندونيسيا 288.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة. 

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بإندونيسيا طبقـًا لتقديرات البعثة 1000 مصري حتى نهاية عام 2025.

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