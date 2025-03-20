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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير أثري:قطاع السياحة أحد القاطرات الرئيسية للاقتصاد المصري

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، إن مصر كانت تعاني من ترتيب متأخر جدًا في قطاع السياحة على مستوى العالم قبل 10 سنوات، بسبب الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. 

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الاستقرار الأمني والسياسي الذي تحقق في مصر ساهم بشكل كبير في تحسين التصنيف السياحي للبلاد.

مصر تصبح وجهة سياحية عالمية

وأوضح سعد أنه بعد تحقيق الاستقرار، قفزت مصر 24 مرتبة في خريطة السياحة العالمية، وأصبحت واحدة من الوجهات السياحية البارزة على مستوى العالم.

 كما أشار إلى أن مصر حققت في عام 2010 أكبر عدد من الزوار السياحيين بلغ 10 ملايين زائر، في حين أن عام 2024 شهد زيادة كبيرة في هذا الرقم، حيث ارتفع عدد الزوار إلى 17 مليونًا مع الافتتاح الجزئي للمتحف الكبير.

السياحة قاطرة الاقتصاد المصري

وأكد سعد أن مصر تصنف كدولة سياحية وممر مائي استراتيجي، مما يعكس أهمية قطاع السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري.

 وأضاف أن هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، حيث يُعتبر قطاع السياحة أحد القاطرات الرئيسية لاقتصاد الدولة.

الدكتور خالد سعد الخبير الأثري الأحداث الجيوسياسية قطاع السياحة مصر تصنف كدولة سياحية

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