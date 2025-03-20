قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وبدأت العشر الأواخر من رمضان ..7 كلمات تدرك بها ليلة القدر اغتنمها
موعد أذان المغرب.. متبقي دقائق معدودة.. ردد هذه الأدعية عند الإفطار
مدبولي: الدولة حريصة على توطين صناعة الدواء بمصر وإتاحة المزيد من التيسيرات لجذب الاستثمارات
المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: نثمن جهود مصر وقطر بشأن اتفاق غزة
البحوث الفلكية تعلن موعد عيد الفطر في مصر والدول العربية
دعاء أول ليلة من العشر الأواخر في رمضان.. 8 كلمات تحرم جسدك على النار
لمتابعة خطة الصيف.. وزير الكهرباء في زيارة للشركات بمحافظة الإسماعيلية
خصم 25%.. أسعار الكحك والبسكويت في منافذ التموين قبل عيد الفطر
دفن جثمان ضحية حريق شقة حدائق حلوان.. صور
كيف نستعد لـ العشر الأواخر من رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح
نشرة المرأة والمنوعات : أضرار التوتر على صحة القلب.. أطعمة تحسن مزاجك في يوم السعادة
فرص واعدة وتسهيلات كبيرة للشركات المصرية في الأسواق الخليجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البحوث الفلكية تعلن موعد عيد الفطر في مصر والدول العربية

عيد الفطر
عيد الفطر
إسلام خالد

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، توقعاته لرؤية هلال شهر شوال لعام 1446، واستطلاع غرة عيد الفطر المبارك لعام 2025 سواء في مصر أو الدول العربية.

موعد عيد الفطر في مصر 

وقال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هلال شهر شوال (هلال عيد الفطر) سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 29 مارس 2025 "يوم الرؤية".

مدة مكوث الهلال

واوضح رئيس البحوث الفلكية أن هلال شهر شوال سيبقى في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي بقية محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 9 و12 دقيقة.

موعد عيد الفطر في المدن والعواصم العربية 

اما عن رؤية هلال شهر شوال في الدول العربية، فإشار الدكتوره طه رابح، ان هلال شهر شوال يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، اما  بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3 دقائق و19 دقيقة، ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ5 دقائق، وفي جاكرتا بإندونيسيا بـ7 دقائق.

الأحد أول ايام عيد الفطر 

وأوضح أن غرة شهر شوال 1446 فلكياً يوم الأحد 30 مارس 2025، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

عيد الفطر هلال شهر شــــوال شوال غرة عيد الفطر هلال عيد الفطر رؤية هلال شهر شوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سامي

وداعا الدراما التلفزيونية.. محمد سامي يعلن اعتزاله الإخراج

وزير المالية، أحمد كاجوك

زيادة المعاشات بنسبة 25 % بدءا من إبريل.. تعرف على طريقة حسابها

المخرج محمد سامي

مسافر خارج مصر.. أسباب اعتزال محمد سامي الإخراج التليفزيوني

طلاب المدارس

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل .. التعليم تحسم قرارها

صرف المعاشات

تبكير صرف معاشات أبريل في هذا الموعد بمناسبة عيد الفطر المبارك

الحريق

تفحم 15 سيارة و 3 دراجات بخارية فى حريق شب داخل جراج بالخصوص

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تعليمات عاجلة للمدارس بخصم درجات من الطلاب المتغيبين بدون عذر

أيمن يونس

بنشوف حاجات غريبة..تعليق أيمن يونس بعد تصريحات باسم مرسي

ترشيحاتنا

استمرار فتح ميناء رفح البري من الجانب المصري انتظارا لعبور المصابين والمرضى ومرافقيهم

استمرار فتح ميناء رفح البري من الجانب المصري انتظارا لعبور المصابين والمرضى ومرافقيهم

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس: الدولة تفخر بالمستوى المهني والأخلاقي للطبيب المصري

الدكتور سامي فوزي

رئيس هيئة الرقابة الصحية يمنح شهادة الاعتماد لـ مستشفى هرمل بمنوف

بالصور

فطار غير تقليدي .. جربي فاهيتا الدجاج بوصفة اقتصادية وشهية

فاهيتا الدجاج
فاهيتا الدجاج
فاهيتا الدجاج

مع انخفاض درجات الحرارة المفاجئة.. أمراض يجب الحذر منها وطرق هامة للوقاية

أمراض تنتشر مع أنخفاض درجات الحرارة المفاجئة
أمراض تنتشر مع أنخفاض درجات الحرارة المفاجئة
أمراض تنتشر مع أنخفاض درجات الحرارة المفاجئة

قصر ثقافة الزقازيق ينظم فقرات وعروضا فى ختام ليالى رمضان الثقافية والفنية

عروض فنية
عروض فنية
عروض فنية

آسر ياسين: حرصنا على تقديم نهاية سعيدة لمسلسل قلبي ومفتاحه.. ومي عز الدين جدعة وبنت بلد| حوار

آسر ياسين
آسر ياسين
آسر ياسين

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد تعليق الرئيس .. تفاصيل قرار حكومي رسمي يخص الدراما المصرية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عودة الشتاء .. أمطار ورياح وبرودة .. تغير كبير في حالة الطقس

مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن الرحمن

عيار 21 بـ 4310 جنيهات.. أسعار الذهب والدولار اليوم

هدي الأتربي وجورجينا

هدى الإتربي تشعل السوشيال: "أنا أجمل من جورجينا"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد