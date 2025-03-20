البحوث الفلكية تعلن موعد عيد الفطر في مصر والدول العربية

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، توقعاته لرؤية هلال شهر شوال لعام 1446، واستطلاع غرة عيد الفطر المبارك لعام 2025 سواء في مصر أو الدول العربية.

موعد عيد الفطر في مصر

وقال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هلال شهر شوال (هلال عيد الفطر) سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 29 مارس 2025 "يوم الرؤية".

مدة مكوث الهلال

واوضح رئيس البحوث الفلكية أن هلال شهر شوال سيبقى في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي بقية محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 9 و12 دقيقة.

موعد عيد الفطر في المدن والعواصم العربية

اما عن رؤية هلال شهر شوال في الدول العربية، فإشار الدكتوره طه رابح، ان هلال شهر شوال يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، اما بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3 دقائق و19 دقيقة، ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ5 دقائق، وفي جاكرتا بإندونيسيا بـ7 دقائق.

الأحد أول ايام عيد الفطر

وأوضح أن غرة شهر شوال 1446 فلكياً يوم الأحد 30 مارس 2025، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.