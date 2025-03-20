عودة الشتاء .. أمطار ورياح وبرودة .. تغير كبير في حالة الطقس

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تشهد مصر حالة من التقلبات الجوية خلال الأيام القادمة، مع عودة الأجواء الباردة بعد انتهاء الموجة الحارة التي شهدتها البلاد مؤخرًا. يأتيذلك بالتزامن مع بداية فصل الربيع فلكيًا، الذي يتميز بتغيرات مناخية حادة بين برودة الشتاء وحرارة الصيف.

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن تحالف أشهر طوبة وأمشير وبرمهات يشهد في هذه الفترة تذبذبًا واضحًا في درجات الحرارة. وأوضح أن البلاد ستشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال النهار أيام الخميس والجمعة والسبت،الموافق 20 إلى 22 مارس، مع انخفاض ملحوظ في درجات حرارة الليل، التي ستتراوح بين 10 و11 درجة مئوية.

وأشار فهيم إلى أن الانخفاض سيكون أكثر وضوحًا بداية من ليلة السبت 22 مارس، حيث قد تصل درجات الحرارة إلى 9 درجات مئوية في بعض المناطق. وأكد أن هذه الأجواء ستستمر حتى يوم الاثنين 24 مارس، مع تسجيل درجات حرارة ليلية تتراوح بين 10 و11 درجة مئوية في معظم أنحاء الجمهورية.

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