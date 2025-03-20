إعلام عبري: وفد إسرائيلي رفيع المستوى يتوجه إلى واشنطن لإجراء مباحثات بشأن الملف النووي الإيراني

قال مصدر إسرائيلي مطلع لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي سيتوجهان إلى واشنطن الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأمريكيين.

وبحسب موقع "والا" العبري، فإن كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيناقشون البرنامج النووي الإيراني، وإمكانية إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، والحرب في لبنان، والمحادثات المقبلة بين الإحتلال الإسرائيلي ولبنان بشأن إقامة حدود معترف بها دوليًا.

فيما ذكرت المصادر أن المحادثات لا تشمل الحديث عن الرهائن في غزة وأنها ليست على جدول أعمال المقابلات المرتقبة.

وذكر موقع "والا" أن هذا هو الاجتماع الأول للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث اجتمع المنتدى مرتين في عام 2024 خلال إدارة جو بايدن لمناقشة الحربين في غزة ولبنان.

ووفقًا لـ "والا"، سيلتقي المسئولان الإسرائيليان بمستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز ومسؤولين كبار آخرين في المخابرات والدفاع ومسئوليين دبلوماسيين