أحمد دويدار يكشف عن الفريق الأقرب للفوز بالدوري المصري

كشف أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، عن الفريق الأقرب لحصد لقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم، في ظل المنافسة الشرسة بين الأهلي وبيراميدز والزمالك.



وقال دويدار، فى تصريحات تليفزيونية: "أرى أن بيراميدز يشبه الطالب الذي يدخل المدرسة، فهناك طلاب يركزون منذ اليوم الأول، وآخرون لا يبدأون في التركيز إلا في الأسبوعين الأخيرين، وهذا ما يحدث حاليًا".

وتابع: "بيراميدز دخل الموسم مستعدًا تمامًا، وذاكر جيدًا، بينما الزمالك اعتمد على لجنة لإعداد الترتيبات كما لو كانت مراجعة نهائية، وكذلك الأهلي وصفقاته في يناير لذلك، من الطبيعي أن تميل الكفة لصالح الفريق الذي ركّز منذ البداية، وإذا سارت الأمور بشكل طبيعي، فستكون الأفضلية بنسبة 70 إلى 80% إلى بيراميدز".