طريقة عمل الكحك بالملبن باحترافية

لا تكتمل وليمة العيد في مصر إلا بالكحك. ذلك العجين المخبوز والمغطى بكمية وفيرة من السكر البودرة.

يحتوي الكحك علي انواع مختلفة من الحشوات . كما أنها تُساعد على التصاق السكر البودرة بالسطح.

صنع الكحك في المنزل أسهل مما تتخيلي وفي وصفتي، ستتعلم ليس فقط كيفية صنع هذه الكعكات اللذيذة، بل أيضًا كيفية حشوها بالملبن.

طريقة عمل الكحك بالملبن

باستخدام خلاط كهربائي أو يدوي، اخفقي السمن حتى يصبح لونه فاتحًا وهشًا. ستحصلين على كعكات خفيفة وهشة.

بعد ذلك، أضيفي خلاصة الكحك وبذور السمسم المحمصة، والملح، والسكر، والخميرة، ومسحوق الخبز إلى السمن واخفقي حتى تمتزج كل المكونات جيدًا.

يُفضل نخل الدقيق قبل استخدامه في صنع الكحك. أضف الدقيق إلى السمن واخفقه لمدة 4 إلى 5 دقائق. هذه الخطوة تمنع الكحك من التكسر أثناء الخبز، وتضمن قوامه المثالي.

الآن، اسكبي ربع كوب من الماء على العجينة واخلطها حتى تمتزج لبضع ثوانٍ. لا تعجن العجينة لأكثر من بضع ثوانٍ بعد إضافة الماء، وإلا ستصبح الكوكيز قاسية. لا تقلق إذا بدت العجينة طرية جدًا بعد إضافة الماء، فستصبح أكثر تماسكًا أثناء الخلط.



قومي بتغطية عجينة الكحك واتركيها ترتاح لمدة 15 دقيقة (لا تضعيها في الثلاجة).

حشوة الكحك بالملبن:

حان وقت حشو الكحك بالملبن

ابدئي بتشكيل كرات وزنها ٣١ جرامًا من العجينة المريحة، اضغط كرة واحدة بين راحتي يديك، وإذا لم تجد أي شقوق، فهذا يعني أن العجينة جاهزة.

الآن، خذي كرة من العجينة، وبإبهامك اصنع تجويفًا. ضع كرة الملبن في هذا التجويف، ثم اضغط على الحواف بأصابعك لإغلاق اللحامات حتى تحصل على كرة ناعمة.

ضعي كرة الكحك المحشوة على صينية خبز مبطنة بورق زبدة. اضغط على كل كرة برفق. كرر العملية على باقي عجينة الكحك، واترك مسافة حوالي ٢ إلى ٣ بوصات بين كل كرة وكحك.

إذا كان مطبخك ساخنًا وأصبحت الكرات أكثر ليونة، ضعي الكرات المحشوة في الثلاجة لمدة 10 دقائق قبل الخبز.

ضعي صينية الخبز في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 350 فهرنهايت (180 درجة مئوية) على الرف الأوسط لمدة 18 إلى 20 دقيقة.

بعد أن ينضج، اترك الكعكة على صينية الخبز لتبرد تمامًا. تحريك الكعكات وهي دافئة أو ساخنة سيؤدي إلى تكسرها.

رش البسكويت بالسكر البودرة (سكر الحلويات) قبل التقديم.

وفقا لmunaty