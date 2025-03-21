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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سبايسي جدا.. آسر ياسين يكشف سر مشاركته في مسلسل قلبي ومفتاحه| خاص

قلبي ومفتاحه
قلبي ومفتاحه
نجلاء سليمان

كشف الفنان آسر ياسين عن سر اختياره لمسلسل "قلبي ومفتاحه" للمشاركة في موسم دراما رمضان هذا العام.

وقال آسر ياسين لـ صدى البلد: "لم أتوقع تقديم عمل رومانسي وعرضت علي الكثير من الأعمال ورفضتها وكنت أرغب في العمل مع المخرج تامر محسن وده عمل ميتفوتش".  


 

ووصف آسر ياسين مسلسل قلبي ومفتاحه بأنه لم يكن مغامرة، ولكن الموضوع الذي يقدمه "سبايسي جدا"،  والمخرج تامر محسن كون ظرفا عبثيا يشارك فيه جميع الشخصيات بطريقة واقعية ومنطقية. 


 

واستطرد آسر ياسين قائلا:"في فترة التحضيرات كثفنا العمل على الشخصيات بشكل جيد جدا، وحاولنا خلق ظروفا يتفاعل معها المشاهد، ويضع نفسه في مكان الأبطال. 
 

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي مشوق، يتناول العديد من القضايا الإنسانية والعلاقات المعقدة، ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحاً كبيراً، نظراً لتواجد نخبة من النجوم المتميزين، وقصة مشوقة، وإخراج تامر محسن الذي يتميز بأسلوبه المميز في تقديم الأعمال الدرامية.


  

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، محمد دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سماء إبراهيم، عايدة رياض وعدد آخر من الفنانين، ومدير التصوير هيثم حسنى، كاميرا مان كريم خضير، مهندس الصوت محمد حسن، المنتج الفني أحمد على الشهبة، ستايلست إيناس عبد الله، من تأليف تامر محسن، مها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

قلبي ومفتاحه آسر ياسين دراما رمضان

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