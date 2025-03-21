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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فركش تسجيل حلقات مسلسل هات وخد لـ محمد ممدوح

فركش هات وخد
فركش هات وخد
قسم الفن

انتهى تسجيل حلقات مسلسل هات وخد الذي يقوم ببطولة الفنان محمد ممدوح ويذاع عبر راديو إنرجي 92.1 ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

مسلسل هات وخد، من تأليف مصطفى إبراهيم، وشاركه في الكتابة أحمد خالد وإخراج زهرة رامي مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي، وتم الاتفاق بحضور المدير التنفيذي للإذاعة عايدة سعودي.
 

يقوم ببطولة المسلسل كل من محمد ممدوح، أميرة أديب ومحمد عز وحسن مالك وأحمد الشامي وهو عمل إذاعي ميوزيكال في أول تجربة لأبطاله.

ويقدم محمد ممدوح أغاني بصوته يوميا في المسلسل الذي يذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1 طول شهر رمضان.

شارك الفنان محمد ممدوح كضيف شرف في مسلسل “إخواتي” ضمن الموسم الرمضاني الحالي. 

مسلسل "إخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، ومن إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.

هات وخد محمد ممدوح مسلسل هات وخد

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