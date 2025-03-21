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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو بعد خسارة البرتغال من الدنمارك: دعنا نفعل كل شيء

أول تعليق من رونالدو على خسارة البرتغال ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية
أول تعليق من رونالدو على خسارة البرتغال ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية
علا محمد

علق كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، على خسارة منتخب بلاده أمام الدنمارك، في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2024/2025.

وشارك رونالدو منذ ضربة البداية وحتى صافرة النهاية، ولكنه لم ينجح في إنقاذ منتخب بلاده، أمام الدنمارك، وكان شاهدا على خسارة "برازيل أوروبا".

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على «إكس»: “لدينا 90 دقيقة لتغيير الأمور. دعنا نفعل كل شيء، البرتغال!".

وخسر منتخب البرتغال، أمام منتخب الدنمارك، خلال لقاءات ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2024/2025، بهدف دون رد.

في الدقيقة 78، نجح رامسوس هويلاند مهاجم منتخب الدنمارك وفريق مانشستر يونايتد، في تسجيل الهدف الأوحد في اللقاء، من صناعة أندرياس أولسن.

وجاء الهدف من تمريرة مميزة لعبت من جهة اليمين، صوب هويلاند المنطلق داخل منطقة الجزاء، ليسدد هويلاند كرة متقنة، سكنت مرمى البرتغال.

والجدير بالذكر أن تلعب مباراة الإياب بين المنتخبين في البرتغال معقل رفاق كريستيانو رونالدو قائد المنتخب والنصر السعودي، الأحد المقبل، على استاد «خوسيه ألفالادي».

 ويشار إلى أن الفائز من مباراة البرتغال والدنمارك، يلعب في نصف النهائي أمام ألمانيا وإيطاليا.

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