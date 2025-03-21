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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احذروا التقلبات والأمطار.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن بداية الموجة الحارة كانت ي أول الأسبوع وكانت الذروة يومي الأحد والاثنين، وكانت درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام بـ 8 و9 درجات. 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى أنه من يوم الأربعاء هناك انخفاضات في درجات الحرارة، وأمس الخميس شعر الجمع بانخفاض درجات الحرارة، واليوم هناك استمرار للانخفاضات.

ولفتت إلى أن موجة الانخفاض في درجات الحرارة يكون بسبب اختلاف مصادر الكتل الهوائية، وأن البلاد تتأثر بكتل هوائية جمالية قادمة من جنوب أوروبا، وتمر على البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي، وهذا ينتج عنه سحب وأن العظمى اليوم تسجل 19 درجة، وهذا يعتبر أقل من المعدلات الطبيعية لمثلهذا التوقيت،والصغرى تسجل 12 درجة.

وأوضحت أن اليوم هناك نشاط رياح في معظم المحافظات وسرعات الرياح تكون من 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة، وهذا ينتج عنه انخفاضات أكثر في حرارة الجو، وسيكون هناك أمواج تصل إلى 4 أمتار، فهناك عدم استقرار بالبحار.

وكشفت أن هناك أمطار على الأماكن الساحلية، وشمال الوجه البحري، وقد تمتد للمحافظات الداخلية، والقاهرة الكبرى اليوم قد تشهد أمطار خفيفة ومحافظات شمال الصعيد.

احذروا من التقلبات الجوية

 

ولفتت إلى أن هذه الموجة مستمرة حتى غدًا السبت، ولكن من يوم الاثنين سيكون هناك ارتفاعات في قيم درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، ولذلك على المواطنين الحذر من حالة التقلبات الجوية، ويجب عدم تخفيف الملابس لعدم الإصابة بأدوار البرد.

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد درجات الحرارة الأمطار

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