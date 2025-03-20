أول أيام الربيع.. الأرصاد: احذروا السواحل وأمطار تضرب هذه المحافظات

في أول أيام فصل الربيع، تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحب ذلك نشاط للرياح وفرص أمطار أيضا.

طقس أول أيام الربيع

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح إلى 70 كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع الموج إلى معدل يصل إلى 5 أمتار.

اضطراب الملاحة البحرية

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن اضطراب الملاحة البحرية يكون أيضا على البحر الاحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح أيضا إلى نفس المعدل 70 كم/س، وارتفاع الموج يتجاوز 4 امتار.

عن فرص سقوط الأمطار اليوم، يشهد الطقس فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

يشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على كافة الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الباد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 13 درجة

اليوم .. بداية فصل الربيع

يبدأ اليوم الخميس، فلكيا، البداية الفعلية لفصل الربيع على جمهورية مصر العربية، حيث من المقرر أن يستمر لمدة ثلاثة أشهر، بظواهره الجوية المتخلفة الفاصلة الانتقالية بين فصلي الشتاء والصيف.

درجات الحرارة أعلى من المعدلات

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع هو فصل إنتقالى ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف، حيث يتسم مناخ فصل الربيع بالإعتدال فى درجات الحرارة في معظم الأحيان.

تشير توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ربيع هذا العام يشهد ارتفاع طفيف في متوسطات درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بمعدل من (1 إلى 2) درجة.

منخفضات خماسينية ورياح

أوضحت هيئة الأرصاد، أنه عادة ما يشهد هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعه حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبيه غربيه نشطة وهو ما يعرف رياح الخماسين والتى تكون مثيرة للرمال والأتربة

وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حرارى وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

منخفض السودان الموسمي يضرب البلاد

يشهد فصل الربيع، أحيانا نشاط منخفض البحر الأحمر المعروف بمنخفض السودان الموسمي، حيث يؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ويؤدي ذلك إلى سقوط الأمطار التى قد تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.

قالت هيئة الأرصاد، إن هذا البيان يعتبر إجراء إحترازي لوصف معالم فصل الربيع لأخذ الاستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة، مشيره إلى أنه سوف يتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الإستقرار المتوقعة خلال هذا الفصل قبل حدوثها بوقت كافٍ.