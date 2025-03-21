الجيش السوداني: استعدنا السيطرة على مقار الوزارات وسط الخرطوم

أعلن الجيش السوداني في بيان رسمي، اليوم الجمعة، السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري في الخرطوم، مؤكدًا مواصلة العمليات العسكرية في مختلف محاور القتال حتى تحقيق النصر الكامل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأوضح البيان أن قوات الجيش تمكنت من القضاء على عناصر ميليشيا الدعم السريع في وسط الخرطوم ومحيط القصر الجمهوري، كما دمرت معداتهم وآلياتهم العسكرية وصادرت كميات كبيرة من أسلحتهم.

وأكد الجيش أنه استعاد السيطرة على مقار الوزارات وسط الخرطوم، مشددًا على استمرار العمليات لتطهير كامل الأراضي السودانية من وجود قوات الدعم السريع.