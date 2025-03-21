بسبوسة المحلات الشهيرة.. طريق العمل والمقادير

البسبوسة من الحلويات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها من محلات الحلويات.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، مقدمة برنامج سر الصنعة على قناة بانوراما فود، طريقة عمل البسبوسة في البيت زي المحلات.

مقادير البسبوسة



كوب ونصف سميد ناعم

2بيض

نصف كوب سكر

نصف كوب جوز هند ناعم

كوب زيت

نصف كوب حليب

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

علبة قشطة

رشة ملح

سيرب خفيف دافئ

(القشطة)

3كوب حليب

4ملعقة كبيرة نشا

4ملعقة كبيرة سميد ناعم

سكر حسب الرغبة

علبة قشطة

ملعقة كبيرة ماء ورد



طريقة تحضير البسبوسة



في بولة نضع الحليب والبيض والزيت ونقلب ثم نضيف السكر وجوز الهند والقشطة والفانيليا والملح ونقلب ونضيف السميد والبيكنج بودر ونقلب وفى صينية مدهونة بالسمنة أو الطحينة نضع جزء من الخليط ثم نضع القشطة وطبقة اخرى من خليط البسبوسة ثم ندخلها الفرن حتى تمام التسوية ثم نخرجها ونسقيها وهى ساخنة بالسيرب البارد وتقدم وبالهنا والشفا

(لعمل القشطة)

في حلة نضع الحليب والنشا والسميد والسكر والقشطة ونقلب بالمضرب اليدوي حتى تتكون القشطة ثم نرفعها من على النار ونضع ماء الورد ونقلب ونتركها حتى تبرد تماما.