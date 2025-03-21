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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بسبوسة المحلات الشهيرة.. طريق العمل والمقادير

بسبوسة زي المحلات الشهيرة
بسبوسة زي المحلات الشهيرة
هاجر هانئ

 البسبوسة من الحلويات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها من محلات الحلويات.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، مقدمة برنامج سر الصنعة على قناة بانوراما فود، طريقة عمل البسبوسة في البيت زي المحلات.

مقادير البسبوسة 


كوب ونصف سميد ناعم
2بيض
نصف كوب سكر
نصف كوب جوز هند ناعم
كوب زيت
نصف كوب حليب
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
علبة قشطة
رشة ملح
سيرب خفيف دافئ
(القشطة)
3كوب حليب
4ملعقة كبيرة نشا
4ملعقة كبيرة سميد ناعم
سكر حسب الرغبة
علبة قشطة
ملعقة كبيرة ماء ورد

 


طريقة تحضير البسبوسة 


في بولة نضع الحليب والبيض والزيت ونقلب ثم نضيف السكر وجوز الهند والقشطة والفانيليا والملح ونقلب ونضيف السميد والبيكنج بودر ونقلب وفى صينية مدهونة بالسمنة أو الطحينة نضع جزء من الخليط ثم نضع القشطة وطبقة اخرى من خليط البسبوسة ثم ندخلها الفرن حتى تمام التسوية ثم نخرجها ونسقيها وهى ساخنة بالسيرب البارد وتقدم وبالهنا والشفا
(لعمل القشطة)
في حلة نضع الحليب والنشا والسميد والسكر والقشطة ونقلب بالمضرب اليدوي حتى تتكون القشطة ثم نرفعها من على النار ونضع ماء الورد ونقلب ونتركها حتى تبرد تماما.

البسبوسة طريقة عمل البسبوسة مقادير البسبوسة طريقة تحضير البسبوسة

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