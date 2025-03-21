مراكز صندوق مكافحة الإدمان توفر العلاج مجانا وفي سرية تامة

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حملة جديدة تحت عنوان " لو هتفضل تبرر عمرك ما هاتقرر .. لأن حياتك الجديدة محتاجة عزيمة " تستهدف تسليط الضوء على المراكز العلاجية التابعة للصندوق ،حيث توفر كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن للصندوق" 16023".



لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي العديد من المراكز العلاجية بالمحافظات المختلفة ، وتم انشاؤها وفقا للمعايير الدولية وتتضمن المراكز أقسام متعدده "حجز داخلي للمرضى ، وعيادات خارجية ، وصالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال ومجمع فنون وقاعات موسيقى وقاعات حاسب الى ومسرح ومكتبة ومطاعم ومغسلة وورش تدريب مهني لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" حتى أصبحت تجربة الصندوق من التجارب الرائدة على مستوى المنطقة ، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق لإنشاء مراكز علاجية على غرار المراكز التابعة للصندوق .

وتوفر المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية ،ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن للصندوق "16023" يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ،وانه على مدار عام 2024 تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 164 ألف مريض إدمان " جديد ومتابعة " مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية .