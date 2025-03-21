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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتشرت في الاسواق.. احذروا الحقن المغشوشة للتخسيس والسكر | صور

عبوات مغشوشة ومجهولة المصدر
عبوات مغشوشة ومجهولة المصدر
عبدالصمد ماهر

حذرت هيئة الدواء المصرية ، في خطاب توعية لها من احتمالية وجود عبوات من  دواء MOUNJARO مجهولة المصدر وذلك طبقا الفادة وكيل المستحضر في مصر ، و المكتب العلمى لشركة أيفا فارما المسؤلة عن الدعاية . 

العبوات الغير مصرح بتداولها 

 وكشفت هيئة الدواء المصرية ، في منشورها  عن العبوات الاصلية من المنتج والمصرح بتداولها محليا وهي :- 

  العبوات المصرح بتداولها محليا من الدواء 

  توطين صناعة مستحضرات الأورام   

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، سامي سنقرط، المدير العام لشركة دواء في ظل التنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية وشركات الأدوية العالمية والمحلية لتعزيز الأمن الدوائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير لتقديم علاجات مبتكرة مما يعزز قدرة القطاع الصحي على مواجهة التحديات الطبية بكفاءة وفاعلية، حيث تسعى هيئة الدواء المصرية إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم عمل شركاء الصناعة داخل النظام الدوائي المصري بما يحقق أهداف الدولة المصرية في تحقيق سياسات التوطين والتصدير للخارج.

وخلال اللقاء، أثنى الدكتور علي الغمراوي على جهود شركة سرفييه مصر الخاصة بدعم وتعزيز توافر المستحضرات الطبية المهمة والمبتكرة بسوق الدواء المصري، ودورها الرائد في صناعة مستحضرات الأورام.

وأشاد بجهود الشركة في تقديم أحدث التقنيات الدوائية لعلاج الأورام، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لنقل المعرفة وتطوير المنظومة الدوائية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأكد حرص هيئة الدواء المصرية على توفير كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لتعزيز قدرة الشركة التنافسية وخطتها الاستثمارية داخل سوق الدواء المصري من خلال تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية المتميزة، وسعي الهيئة إلى عقد شراكات جديدة بين الشركات العالمية ونظيرتها المحلية، وتوسيع نطاق التعاون في كافة المجالات الدوائية، والعمل على جعل سوق الدواء المصري بوابة التصدير للقارة الإفريقية والأقاليم المحاورة.

يأتي الاجتماع في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير سياسات الدواء وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، بما يضمن إدخال تقنيات حديثة للعلاج وتحسين جودة الرعاية الصحية للمواطن المصري.

هيئة الدواء المصرية الدواء AKHNATON MOUNJARO أيفا فارما

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