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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية: نستلهم من كل أم مصرية روح التفاني والتحدي والعطاء

وزير المالية
وزير المالية
محمد صبيح

كرم أحمد كجوك وزير المالية، الأمهات المثاليات ورائدات العمل بوزارة المالية، مؤكدًا أننا نستلهم من كل أم مصرية الإرادة الصلبة، وروح التحدى والتفاني والبذل والعطاء المتجدد، والعمل المتواصل بإخلاص ومثابرة؛ للإسهام الفعال فى بناء الأسرة المصرية، ومؤسسات وطننا الغالى، لافتًا إلى أن وزارة المالية تزخر بالعديد من الكفاءات النسائية المشرفة، التى تجسد مثالاً جيدًا لرائدات العمل، والسيدات المؤثرات فى مواقع صنع القرار، وهى كلها أمور تسهم وتساند جهود تحقيق الانضباط المالى والاقتصادي.

وأضاف أن الموازنة الجديدة ستكون أكثر دعمًا ومساندة للمرأة المصرية، بمبادرات أكثر استهدافًا لتمكينها اقتصاديًا.

وقال كجوك: «فى كل يوم، تتجدد مشاعر الاعتزاز بالأم المصرية.. رمز العطاء الخالد بأسمى معاني الإخلاص والرحمة والإيثار والتضحية.. وكلمة السر فى بناء الحضارة التى تُشع بطاقات أمل ملهمة فى غد أفضل، وتحفظ بنيان المجتمع فى ظل ما يشهده من تحديات ومتغيرات متسارعة، قد تعصف بكيان الأسرة لولا ما تغرسه فيها من قيم أخلاقية سامية، تُمثل حصنًا مجتمعيًا منيعًا، يتربى بين جنباته جيل واعد وقادر على تحمل المسئولية الوطنية».

والمكرمات من الأمهات المثاليات بقطاع «الوكيل الدائم» هن: سميحة فتوح شعبان، وغادة محمد سليمان، ومرفت حسين إبراهيم، وسهام عصام الدين عباس، وسحر بدوي أحمد، وناهد عبد الحميد حسين، ونوال أحمد على سيد، وزينب فوزى أحمد، وداليا مصطفى محمد عبد ربه، وهانم عبد الرؤف السيد، ومنى سالم محمد نويفل، وهبة محمد على الشعراوي.

ومن قطاع «الموازنة العامة»: سهام شافعي عثمان، ومن قطاع «نظم المعلومات»: هند عبد الوهاب أحمد عثمان، ومن قطاع «الحسابات الختامية»: منى أنور عبدالله سعيد، ومن «الأمن والعدالة»: أمل حسني ناشد، ومن قطاع «التمويل»: إحسان حسني جميل حامد، وتريزة إبراهيم غطاس، ومن قطاع «التنمية البشرية»: أماني السيد سالم، وأمل محيي الدين أنور، وأمل أحمد سالمان، وسهير فايز فرج، ومن قطاع «البنية التحتية»: ابتسام محمد سعيد عبدالرحمن، ورئيسه رسمي رزق الله، ومنال مكرم رزق الله، ومن قطاع «الحسابات والمديريات»: عواطف مصطفى بسيوني، ومنال علي أحمد، وصباح محمود علي، ومنال عبد المنعم عبد الرحمن، وكوثر محمود محمد، وحمدية سيد حافظ، وأماني خطاب حامد، ومنال فاروق أحمد أحمد، وآمال محمد محمد أبو كبير، وزكية زكي أحمد، وماجدة فاروق أحمد، وهنيات شعبان إبراهيم، وآمال إمام كيلاني، وهيام المتولي أحمد عمار، ومن مصلحة «الخزانة وسك العملة»: إحسان الديب هلال الدين، ومرفت فارس فؤاد.

والمكرمات من رائدات العمل هن: هالة أحمد فرج رئيس إدارة مركزية بقطاع التمويل، ومها أحمد عبدالحميد مدير عام بمكتب الوزير، وأمانى على عبد السلام مدير عام بمكتب الوكيل الدائم، وهناء حسنين علي مدير عام  بمكتب الوكيل الدائم، وميرفت عبد الفتاح أحمد مدير عام بقطاع موازنة التنمية البشرية، وأسماء خضري مدير عام بقطاع موازنة التنمية البشرية، وهيام علي محمود مدير عام بقطاع المديريات والحسابات، وإيناس محمد عبد العليم غباشي مدير عام بقطاع نظم المعلومات، وجيهان فتحي مدير عام بقطاع الحسابات الختامية، وآمال محمد فتحي مدير عام بقطاع الأمن والعدالة، وريهام ميلاد سعد مدير مكتب نائب وزير المالية للسياسات الكلية، وعبير طه محمد مدير عام قطاع البنية التحتية، والدكتورة أمل علي علي عزت مدير عام بقطاع البنية التحتية.

أحمد كجوك وزير المالية وزير المالية تكريم الأمهات المثاليات أم مصرية

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