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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كاظم الساهر يطلق أغنية أمي بمشاركة جنات احتفالًا بعيد الأم

كاظم الساهر
كاظم الساهر
شروق سلامة

أطلق الفنان كاظم الساهر أغنيته الجديدة بعنوان “أمي”، بمشاركة الفنانة جنات، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأم، الذي يوافق اليوم الجمعة 21 مارس 2025.

صناع أغنية “أمي”

الأغنية من كلمات وألحان كاظم الساهر، وتوزيع ومكس وماستر هشام نياز.

كلمات أغنية “أمي” 

وجاءت بعض كلمات الأغنية كالتالي:

“أمي أمي أمي أمي
من مثلها أمي أنا
فديتها من مثلها
روح وقلب دهب
أحبها.. أحبها
من بعد ربي حُبها
إلى فؤادي الأقربُ”

وفي تعليق له عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، قال كاظم الساهر: “إلى أمي الحبيبة وكل أم في العالم، أهدي أغنيتي الجديدة “أمي”، التي أؤديها مع الرائعة جنات.”

وكان الساهر قد أطلق في 14 فبراير الماضي أغنيته “عيد الحب”، التي كتبها ولحّنها بنفسه، وتولى توزيعها ميشال فاضل، واصفًا هذه الأعمال بأنها “مفاجآت لجمهوره الوفي.

ألبوم كاظم الساهر الجديد

وفي شهر فبراير 2024، طرح كاظم الساهر، ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

أحدث أغاني كاظم الساهر

وفي شهر يناير الماضي، طرح المطرب كاظم الساهر، أولى أغنياته ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملاً في عيد الحب المقبل.

ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب".

كاظم الساهر جنات كاظم الساهر وجنات

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