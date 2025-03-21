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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة حلوان يهنئ الأمهات: شريكات في بناء الوطن وصناعة المستقبل

عيد الأم
عيد الأم
حسام الفقي

تقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأسمى آيات التهنئة لعظيمات مصر من الأمهات بمناسبة عيد الأم، معربًا عن تقديره العميق للدور التاريخي والريادي الذي تضطلع به الأم المصرية في شتى المجالات الإنسانية، مؤكدًا أنها رمز العطاء والتضحية وركيزة أساسية في بناء المجتمع.


وأشار إلى أن الأم هي عماد الأسرة وشريك أساسي في تطور المجتمع، مشيدًا بتضحيات الأمهات الجليلة وإسهاماتهم البارزة في حياة أبنائهم وأسرهم ومجتمعهم من أجل مستقبل أفضل. كما نوّه بالدور الفاعل الذي تقوم به السيدات من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في الارتقاء بمكانة جامعة حلوان، معتبرًا إياهن شريكات رئيسيات في تحقيق التقدم العلمي والمعرفي وتعزيز مكانة الجامعة بين المؤسسات الأكاديمية المصرية والعالمية.


وأكد أن الأم المصرية لا تقتصر أدوارها على الأسرة فقط، بل تمتد لتشمل مختلف المجالات، فهي الطبيبة البارعة، والمعلمة الفاضلة، والقاضية العادلة، والمهندسة التي تخطط للمستقبل، وكل امرأة تعمل وتسهم في نهضة الوطن.


ووجّه قنديل التهنئة لجميع أمهات مصر بهذه المناسبة العزيزة، متمنيًا لهن دوام الصحة والعافية، ومشددًا على أن تكريم الأمهات هو واجب وطني تجاه من حملن لواء العطاء والتضحية في كل زمان ومكان.


 

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان عيد الأم

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