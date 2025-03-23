انتبه.. 3 علامات تشير للإصابة بفقر الدم

فقر الدم حالة شائعة، وإن كانت غالبًا ما تُغفل، وتصيب ملايين الأشخاص حول العالم، يحدث ذلك عندما يفتقر الجسم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين إلى أنسجته، ما يؤدي إلى أعراض مثل التعب والضعف وضيق التنفس.

فهم الأسباب والتعرف على الأعراض وطلب المساعدة الطبية في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لإدارة فقر الدم والوقاية من المضاعفات الصحية الخطيرة.

ويُعد نقص العناصر الغذائية الأساسية، مثل الحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب12، سببًا شائعًا لفقر الدم، كما يمكن أن يؤدي فقدان الدم والعديد من المشاكل الصحية الكامنة إلى فقر الدم، تظهر هذه الحالة عادةً على شكل ضعف عضلي مستمر، وهو حالة تُعزى إلى التعب، ومع ذلك، إذا كنت تعاني من ضعف مستمر وتدهور عام في صحتك، فقد يكون ذلك مؤشرًا على فقر الدم.

أعراض فقر الدم

ضيق التنفس

يُعد ضيق التنفس من الأعراض الشائعة لفقر الدم، تنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين إلى جميع أعضاء وأنسجة الجسم، فقر الدم حالة تتميز بانخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء في الجسم، مما يُصعّب على أعضائك وأنسجتك الحصول على الأكسجين.

تساقط الشعر وهشاشة الأظافر

قد يُؤدي نقص إمداد بصيلات الشعر وأسرّة الأظافر بالأكسجين إلى ضعفها، مما يؤدي إلى تساقط الشعر بغزارة وهشاشة الأظافر، قد يتساقط الشعر، وتصبح الأظافر ضعيفة، وتتكسر بسهولة، أو تظهر عليها نتوءات.

اضطراب الدورة الشهرية

يُمكن أن يُسبب فقر الدم اضطراب الدورة الشهرية، مما يؤدي إلى دورات شهرية أثقل أو أطول أو غير منتظمة، يُفاقم فقدان الدم المفرط من نقص الحديد، مُسببًا التعب والدوار، في بعض الحالات، يؤثر نقص الحديد على إنتاج الهرمونات، مما يؤدي إلى قلة أو انقطاع الدورة الشهرية، قد يؤثر فقر الدم المزمن بشكل كبير على مستويات الطاقة والتركيز والصحة الإنجابية بشكل عام لدى النساء.

المصدر times of india