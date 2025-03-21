كيفية الحصول على منحة 300 جنيه في رمضان

يبحث العديد من المواطنين في مصر عن كيفية الحصول على منحة 300 جنيه التي أعلنت عنها الحكومة في إطار التوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن الفئات الأقل دخلا وتحسين مستوى معيشتهم خلال شهر رمضان.

صرف 300 جنيه منحه في رمضان



أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية.

تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه إضافية لـ 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان.

زيادة دعم برنامج "تكافل وكرامة"



أكد الوزير أيضا أنه سيتم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بدءا من أبريل 2025، بتكلفة إجمالية قدرها 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

تأتي هذه الإجراءات الحكومية ضمن خطة لتوفير حماية اجتماعية فعالة عبر تعزيز الدعم النقدي، التمويني والصحي، لضمان تحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجا.

بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية



أوضح وزير المالية أن حزمة الحماية الاجتماعية دخلت حيز التنفيذ، وتم توفير الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدأ المستفيدون في صرف مستحقاتهم.

كما أن الدعم النقدي المباشر يستهدف الفئات الأكثر احتياجا لتحسين أوضاعهم المعيشية.

دعم العلاج على نفقة الدولة وإنهاء قوائم الانتظار



تم تخصيص أكثر من مليار جنيه لموازنة العلاج على نفقة الدولة بهدف إنهاء قوائم الانتظار في جميع المحافظات. تشمل المبادرة:

علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل وغير المؤمن عليهم صحيا.

علاج 15 ألف حالة خلال النصف الأول من مارس 2025.

وتشمل العلاجات جراحات الأورام، القلب، المخ والأعصاب، العظام، الرمد، الأوعية الدموية، القسطرة الطرفية، وزراعة الكلى والكبد والقوقعة.

الإجراءات الحكومية الإضافية



تمت زيادة التمويل اللازم لدعم القطاع الصحي بتكلفة إجمالية مبدئية تصل إلى 3 مليارات جنيه، كما تدعم الدولة سنويا علاج 2.355 مليون حالة في جميع المحافظات.

صرف الدعم الإضافي للبطاقات التموينية



تم تخصيص 2 مليار جنيه لدعم نحو 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجا عبر البطاقات التموينية، وفقا للآتي:

زيادة 125 جنيها للبطاقات التي تشمل فردا واحدا.

زيادة 250 جنيها للبطاقات التي تشمل فردين أو أكثر.

يتم تطبيق هذه الزيادة خلال شهري مارس وأبريل 2025.