مستقبل وطن يكرم 500 أم مثالية ويوزع 20 رحلة عمرة وتكريم خاص لذوي الهمم

كرم حزب مستقبل وطن “أمانة مدينة نصر”، 500 أم مثالية، وذلك تقديرا لعطائهن ودورهن العظيم في بناء الأجيال والمجتمع، وتأكيدًا على دعم الحزب للمرأة المصرية في مختلف المجالات، إضافة لتوزيع 20 رحلة عمرة، وتكريم عدد آخر من ذوى الهمم.





تكريم الأمهات المثاليات

وقال عماد نجيب، الأمين المساعد لأمانة الحزب بمدينة نصر ثالث، والمشرف على أمانة ذوي الهمم للحزب، إن الحزب حريص على تعزيز الجهود التى تقوم بها الدولة فى الملف الخدمي والتواصل مع المواطنين، وتقديم ولو جزء بسيط للأمهات المثاليات تقديرا للدور العظيم الذي تقوم به المرأة المصرية فى بناء المجتمعات والحفاظ على القيم واستقرار الأسرة.

تكريم ذوي الهمم

وأشار نجيب، إلى أن الفعالية شهدت تكريم عدد من ذوى الهمم فى مختلف الأعمار وذلك فى إطار حرص الحزب على تعزيز جهود دمج أصحاب القدرات الخاصة فى مختلف القطاعات والمجالات فى المجتمع المصري، وهناك تواصل طوال الوقت معهم تقديرا لجهودهم الكبيرة لتضافر الجهود المبذولة من قبل الدولة فى ملف ذوى الإعاقة.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بحضور عدد من قيادات الحزب ووعدد من المسؤولين، ورؤساء الأحزاب والكيانات السياسية، ونجوم الفن والمجتمع، أحمد الصفقتى، القائم بأعمال رئيس قسم ثالث، محمود جبر أمين أول وثان مدينة نصر، وتم الإعلان عن حصاد المبادرات والفعاليات التي نُفذت خلال الفترة الماضية، والتي كان لها أثر إيجابي في خدمة المواطنين، وذلك فى إطار دعم الحزب للعمل الخيري والمجتمعي.