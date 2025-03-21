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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 6.. ما مصير ريهام عبد الغفور وإياد نصار؟

مسلسل ظلم المصطبة
مسلسل ظلم المصطبة
سعيد فراج

حالة من الجدل أثارها مسلسل ظلم المصطبة الحلقة الخامسة، التي تم عرضها أمس الخميس، عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

وتساءل المتابعون عما سيسفر عنه مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 6، بعد هروب ريهام عبد الغفور وإياد نصار. 

مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 5

وبدأت الحلقة الخامسة من مسلسل ظلم المصطبة، بمشادة بين وليد (محمد علي رزق) وحمادة شقيق زوجته (فتحي عبد الوهاب) بعد رفض الأخير أن تترك شقيقته سحر (بسمة) منزل العائلة، وتعيش مع زوجها في الإسكندرية، لكن وليد يتمسك برأيه وموقفه. 

يجد حسن (إياد نصار) فيديو لـ هند (ريهام عبد الغفور) وهي تلحس البشعة معه، ويعلم أن شقيقتها هي من نشرته على السوشيال ميديا، فيذهب لها ويوبخها على ما فعلته. 

وفي الوقت نفسه، تطلب هند (ريهام عبد الغفور) الطلاق من حمادة، فيعنفها الأخير ويحاول قتلها، لكنها تمسك بسكين من فوق السفرة وتطعنه بها، وتتركه غارقا في دمائه وتأخذ معها ابنتها. 

تذهب هند ومعها ابنتها إلى حسن (إياد نصار) في ورشته وتخبره بما حدث، فيأخذها في سيارة صديقه شوقي، ويقرر السفر للصعيد، وذلك بعدما علم أن علاء (أحمد عزمي) ذهب إليه ليبحث عنه وعن هند. 

تشعر هند بالتعب في بطنها بسبب ضرب زوجها حمادة لها قبل طعنه، فيصطحبها حسن للمستشفى ويسعفها. 

يذهب علاء ومعه رجالته إلى ورشة حسن، ويقوم بحرقها، وتختتم أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل ظلم المصطبة. 

مواعيد عرض مسلسل ظلم المصطبة

وتعرض قناة الحياة الفضائية، مسلسل ظلم المصطبة الساعة 8:15 مساءًا ويعاد عرض المسلسل في تمام الساعة 1:15 ظهرًا. 

وتعرض قناة dmc الفضائية، مسلسل ظلم المصطبة، في تمام الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، ويعاد الساعة 6:15 صباحًا، والساعة 12:00 ظهرًا. 

ظلم المصطبة 

طرحت قناة الحياة الفضائية، برومو مسلسل ظلم المصطبة، لـ الفنانة ريهام عبد الغفور وإياد نصار ، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2025، عبر شاشات الشركة المتحدة. 

وبدأ برومو مسلسل ظلم المصطبة، بلقطات تبرز الأزمات التي تعاني منها الشخصية التي تلعبها ريهام عبد الغفور خلال الأحداث، وأخرى ترصد المتاجرين بالدين والعادات الرجعية مثل لحس النار أو ما يسمى بـ (البشعة).

مسلسل ظلم المصطبة

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البوستر الرسمي لمسلسل ظلم المصطبة، الذي سيطرح في رمضان 2025.

نشرت منصة واتش ات بوستر للفنانة بسمة لمسلسلها الجديد " ظلم المصطبة " ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025.

وظهرت بسمة في بوستر مسلسلها الجديد " ظلم المصطبة " ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025 ، وهي ترتدي الحجاب. 

ظلم المصطبة مسلسل ظلم المصطبة ريهام عبد الغفور إياد نصار مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 6

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