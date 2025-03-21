مفتي الجمهورية: المرأة المصرية ليست أمًّا وزوجة فقط بل معلمة وداعية للخير

أشاد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بدور المرأة المصرية بمناسبة عيد الأم، قائلاً "المرأة المصرية رمز للعلم والإيمان والعمل الصالح".

وأضاف مفتي الجمهورية، في بيان له اليوم، الجمعة، "المرأة المصرية وما تزال رمزًا للعلم والإيمان والعمل الصالح، كانت حملت القرآن في قلبها، وعلَّمت الأجيال، وكانت نموذجًا في الصبر والعطاء".

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن المرأة في مصر ليست أمًّا وزوجة فقط، بل هي معلِّمةٌ ومفكرةٌ وداعيةٌ إلى الخير، مشدد على أنها تحمل في روحها قوة الإيمان وسكينة اليقين.

واختتم مفتي الجمهورية بيانه بالدعاء، قائلاً "اللهم احفظ نساء مصر، واجعلهنَّ دائمًا منارات علم وأخلاق، وزدهن رفعة ومكانة".

تسمية الأطفال بـ عبد النبي وعبد الرسول.. ماذا قال عنها مفتي الجمهورية؟

وقال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، في لقاء تليفزيوني، إن تسمية عبد النبي وعبد الرسول من الأمور المباحة والجائزة شرعا ولا حرج فيها.

واستشهد مفتي الجمهورية، في فتوى له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "خير الأسماء ما عُبِّد وحُمِّد"، موضحًا أن ذلك يحمل إشارة إلى التبرك والتأسي، وليس معناه أن الأسماء الأخرى ليست ذات قيمة.

وعن تسمية عبد النبي وعبد الرسول، أكد مفتي الجمهورية، أنه لا حرج في ذلك، مشيرًا إلى أن من يتشددون في النهي عن هذه التسمية لم يدركوا المقصد الحقيقي منها، حيث إنها تُعبِّر عن محبة النبي وتوقيره، ولا يُقصد بها العبودية لغير الله. وأضاف أن الإسلام ينظر إلى النوايا والمقاصد، وقد تعارف الناس على هذه الأسماء منذ القدم، فلا ينبغي التشدد فيها، ما دام أن القصد منها إظهار الحب والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم.