قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم برامج التجسس يثير القلق.. جرافيت الإسرائيلي يستهدف واتساب
مفاجأة مدوية.. استبعاد نادِ شهير من كأس العالم للأندية 2025| من هو ؟
مفتي الجمهورية يحدد 4 صفات تدل على الشخص المنافق الخالص
دعاء للأم المتوفية في ليلة القدر .. يضيء قبرها ويجعله من رياض الجنة
يفعلها كثيرون.. خطيب المسجد الحرام: احذروا 3 مخالفات شرعية عظيمة بالعشر الأواخر
اعتراض صاروخين أطلقا من غزة نحو عسقلان
رئيس وزراء لبنان: إسرائيل تتذرع بسلاح حزب الله للبقاء في الجنوب
هل الإسلام والعلم متناقضان؟.. مفتي الجمهورية يرد بأدلة من القرآن
الأكثر سخونة.. 151 ظاهرة جوية متطرفة ضربت العالم| ماذا حدث؟
نشرة المرأة والمنوعات | مكملات غذائية يجب تجنبها لو مصاب بـ التهاب المفاصل.. فقدان الوزن السريع يسبب هذه المخاطر
220 ألف مسافر في أزمة.. حريق مطار هيثرو يلغي 1300 رحلة جوية بينها المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية: المرأة المصرية ليست أمًّا وزوجة فقط بل معلمة وداعية للخير

الدكتور نظير عياد
الدكتور نظير عياد
أحمد سعيد

أشاد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بدور المرأة المصرية بمناسبة عيد الأم، قائلاً "المرأة المصرية رمز للعلم والإيمان والعمل الصالح".

وأضاف مفتي الجمهورية، في بيان له اليوم، الجمعة، "المرأة المصرية وما تزال رمزًا للعلم والإيمان والعمل الصالح، كانت حملت القرآن في قلبها، وعلَّمت الأجيال، وكانت نموذجًا في الصبر والعطاء".

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن المرأة في مصر ليست أمًّا وزوجة فقط، بل هي معلِّمةٌ ومفكرةٌ وداعيةٌ إلى الخير، مشدد على أنها تحمل في روحها قوة الإيمان وسكينة اليقين. 

واختتم مفتي الجمهورية بيانه بالدعاء، قائلاً "اللهم احفظ نساء مصر، واجعلهنَّ دائمًا منارات علم وأخلاق، وزدهن رفعة ومكانة".

تسمية الأطفال بـ عبد النبي وعبد الرسول.. ماذا قال عنها مفتي الجمهورية؟

وقال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، في لقاء تليفزيوني، إن تسمية عبد النبي وعبد الرسول من الأمور المباحة والجائزة شرعا ولا حرج فيها.

واستشهد مفتي الجمهورية، في فتوى له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "خير الأسماء ما عُبِّد وحُمِّد"، موضحًا أن ذلك يحمل إشارة إلى التبرك والتأسي، وليس معناه أن الأسماء الأخرى ليست ذات قيمة.

وعن تسمية عبد النبي وعبد الرسول، أكد مفتي الجمهورية، أنه لا حرج في ذلك، مشيرًا إلى أن من يتشددون في النهي عن هذه التسمية لم يدركوا المقصد الحقيقي منها، حيث إنها تُعبِّر عن محبة النبي وتوقيره، ولا يُقصد بها العبودية لغير الله. وأضاف أن الإسلام ينظر إلى النوايا والمقاصد، وقد تعارف الناس على هذه الأسماء منذ القدم، فلا ينبغي التشدد فيها، ما دام أن القصد منها إظهار الحب والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية الإفتاء المرأة المصرية عيد الأم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر

ليلة القدر 2025 لم تكن أمس 21 رمضان.. تحروا الدليل بـ10 علامات

عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2025

حالة الطقس

احذروا تقلبات الطقس.. الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتنفيذ تكليفات حاسمة.. ورسائل طمأنة للمصريين

الإيجار القديم

بعد تطبيق الزيادة.. موعد فسخ عقود الإيجار القديم للاعتباري

إمام عاشور

رد غير متوقع| إعلامية شهيرة تنهار على الهواء بعد ظهور صورة إمام عاشور.. القصة الكاملة

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات اليوم.. حالة الطقس

ظاهرة فريدة لأول مرة ..سحابة حمراء علي جبل موسي

سحابة حمراء تظهر في جبل موسي وقت الفجر.. ظاهرة غريبة وفريدة لأول مرة

ترشيحاتنا

خطيب الأوقاف من جنوب سيناء

خطيب الأوقاف من جنوب سيناء: الأم عتاد البيت ومصدر الأنس والبعد عنها أسى وحرمان.. ولهذه الأسباب استحقت التكريم من سيدنا النبي.. فيديو وصور

سد الممرات الثلاثة

الصين تعبث بدوران الأرض| الحقيقة الكاملة وراء الظاهرة الغامضة المثيرة للجدل

صورة أرشيفية

رياح وأمطار وأمواج عاتية مع أول أيام فصل الربيع.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد لأيام غير مستقرة |تفاصيل

بالصور

بصوصات مختلفة.. طريقة عمل الزلابية للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الزلابية بصوصات مختلفة
طريقة عمل الزلابية بصوصات مختلفة
طريقة عمل الزلابية بصوصات مختلفة

هناء الشوربجي: شاركت بشهادة معاملة أطفال بسبب هنيدي.. مسلسل شباب امرأة فقر أفكار.. وهذه طقوسي في رمضان| حوار

هناء الشوربجي
هناء الشوربجي
هناء الشوربجي

أيتن عامر تثير الجدل بفستان زفاف

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

حبيبة الملايين.. مرسيدس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

أحمد سلامة وابنته

أحمد سلامة: بنتي مش قاصر ومسئولة عن نفسها والهجوم عليها مبالغ فيه

واقعة المركز الرياضي

شاب يركل فتاة في العاشر من رمضان ويسبب لها نزيفًا حادًا| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

المزيد