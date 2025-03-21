عمري ما زعلت أمي.. محمد رمضان يكشف السبب الرئيسي في نجاحه

قدم الفنان محمد رمضان، خلال الفقرة الأولى من حلقة اليوم من برنامج "مدفع رمضان"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، حلقة خاصة بمناسبة عيد الأم.

وذهب الفنان محمد رمضان، لإحدى دور الرعاية واحتفل معهم بعيد الأم، حيث تناول معهم الطعام، والتقط معهم الصور التذكارية، ورقص معهم.

وعلق الفنان محمد رمضان، قائلا: ناس تقولي السبب أني وصلت بسرعة ومتعبتش في حياتي.. لكن عمر ما أمي ما نامت زعلانة مني.. ولو تقولي السبب الرئيسي في نجاحك هقولك عمري ما زعلت أمي.

رد الجميل

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بإطلاق برنامجه الجديد "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن البرنامج يمثل طريقة بسيطة لرد الجميل لجمهوره الذي دعمه طوال مسيرته.

وفي أولى حلقات البرنامج، قال رمضان: "اعتبروا البرنامج جزء بسيط من رد جميلكم عليا، وفيه فقرات كتير، وكل فقرة بحبها أكتر من التانية، والكل هيتبسط".

برنامج يجوب مصر لإسعاد الجمهور



وأكد رمضان أن برنامج "مدفع رمضان" تمت صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا أنه عند تعاقده مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قال لهم: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".