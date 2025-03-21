رامز جلال يمازح إلهام شاهين بأسئلة طريفة في رامز إيلون مصر

شهدت حلقة الليلة من برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يُعرض عبر قناة "MBC مصر"، العديد من المواقف الكوميدية بين الفنان رامز جلال وضيفته الفنانة إلهام شاهين، حيث طرح عليها مجموعة من الأسئلة الطريفة بأسلوبه الساخر المعتاد.

وخلال الحلقة، سأل رامز إلهام قائلًا: "لماذا السكر لونه أبيض؟"، فردت قائلة: "هو أصلا لونه بني، ولما بيتعملو..."، ليقاطعها رامز مازحًا: "إجابة خاطئة.. لونه أبيض لأن نيته صافية".

كما وجه لها سؤالًا آخر: "لماذا نذهب إلى المدرسة؟"، فأجابت: "عشان نتعلم"، ليرد عليها ساخرًا: "إجابة خاطئة.. نذهب إلى المدرسة لأنها لا تستطيع أن تأتي إلينا".