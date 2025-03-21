عمرو الليثي يلتقي مع العاملين بمحل مكواة.. ويقدم لهم جوائز مالية

تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم " ذهبت كاميرا أجمل ناس على شاشة الحياة الى شتي بقاع الجمهورية ، والتقي الإعلامي د. عمرو الليثي مع العاملين بمحل مكواة.

وقال احد العاملين اننا في شهر رمضان نبدأ العمل بعد أذان الظهر ويستمر هذا العمل الى قبل الإفطار وبعد صلاة التراويح نكمل العمل حتي قبل اذان الفجر.

ووجه الليثي كلمات شكر وتقدير لهم علي جهدهم خلال شهر رمضان في خدمة الأهالي، كما وجه العديد من الاسئلة لهم وأهداهم جوائز مالية .

يذكر ان أجمل ناس يذاع يومياً خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية ، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع .

أكبر مسابقة في المعلومات المختلفة في شهر رمضان الكريم على شاشات قنوات الحياة ، مع أصحاب المهن المختلفة.

وأيضاً مع سيارة " المفاجآت" وتحقيق الأمنيات لأهالينا ودعمهم وادخال البسمة والسرور على قلوبهم.

يذاع برنامج "أجمل ناس " يوميا خلال شهر رمضان الساعة ٦:٥٠ بعد الإفطار والإعادة بعد اذان الفجر على شاشة قناة الحياة.