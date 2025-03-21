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تعرف على إجابة سؤال برنامج رامز جلال حلقة إلهام شاهين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعرف على إجابة سؤال برنامج رامز جلال حلقة إلهام شاهين

الهام شاهين
الهام شاهين
أحمد عفيفي

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفًا في الحلقة 21 من برنامج رامز جلال 2025، “رامز إيلون مصر”، وطرح برنامج “رامز إيلون مصر” سؤالًا في الحلقة، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن إجابة سؤال رامز اليوم في رامز إيلون مصر.


إجابة سؤال رامز جلال حلقة إلهام شاهين 
 

وفي مستهل الحلقة الحادية والعشرين، قدم رامز جلال، الفنانة إلهام شاهين بطريقة ساخرة كعادته قائلًا: “حلقة اللعب مع الكبار وأنا في الحلقات دي كأني بلعب بالنار.. إنتوا فاهمين يعني إيه تهزر مع أساطير الكار؟.. بصراحة كل سنة كنت بفكر أجيبها، وفي آخر لحظة برجع في القرار.. أصل دي لو حصلها حاجة هتخلي حياتي مرار.. لكن السنة دي مكنش قصادي اختيار".

وأضاف رامز جلال في مقدمة حلقة اليوم من رامز إيلون مصر: “عشان كدة اتحديت نفسي وقلت في الآخر يعني هي مين؟ فنانة زي بقية الفنانين.. فيها إيه لما ابطحلها دماغها أو تخرج من عندنا ايديها مجبسين.. بنضحك معاكي عشان الناس تبقى مبسوطين.. معايا ومعاكم اللي بيتقي شرها كل الفنانات والفنانين.. اللي بنعمل حلقتها وإحنا مرعوبين.. إلهام شاهين”.

وعرض برنامج رامز جلال في النصف الأول من الحلقة 21، سؤال اليوم وجاء على النحو التالي: “ما نوع الزهور التي كانت على ملابس إلهام شاهين؟”.

وقدم برنامج رامز إيلون مصر للمشاهدين ثلاثة اختيارات بينها الإجابة الصحيحة على سؤال حلقة اليوم كالآتي: (ورد - فل - عباد الشمس).
وتعد مسابقة برنامج رامز جلال للعام الحالي في برنامج رامز إيلون مصر، هي الأولى لبرنامج المقالب الأشهر في الوطن العربي، حيث يفوز 3 أشخاص بجائزة مالية عند إرسال الإجابة الصحيحة عن سؤال الحلقة اليومية.


الإجابة الصحيحة 
 

والإجابة الصحيحة عن سؤال الحلقة 21 من البرنامج:ما نوع الزهور التي كانت على ملابس إلهام شاهين؟؛ هي (ورد).

والفائزون في برنامج رامز إيلون مصر والذين يبلغ عددهم 3 أشخاص يقدم لهم البرنامج جائزة مالية قدرها 300 ألف جنيه، ويتم اختيارهم يوميًا وتعرض أسماؤهم في الحلقة التالية.


ويمكن للمشاهدين الفوز بجائزة البرنامج بالإجابة عن سؤال الحلقة وإرسال الإجابة الصحيحة وهي (ورد) على الرقم “95450”.

يذكر أن برنامج رامز إيلون مصر، يُعرض يوميًا خلال شهر رمضان، عقب الإفطار مباشرة، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، عبر شاشة قناة MBC مصر ومنصة شاهد الرقمية.

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