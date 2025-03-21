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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسماعيلي: سرداق عزاء لـ سيد الحداد في مر النادي غدا

نجم الإسماعيلي السابق سيد الحداد
نجم الإسماعيلي السابق سيد الحداد
الإسماعيلية انجي هيبة

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى إقامة سرادق عزاء لنجمه السابق سيد الحداد بمقر النادى غدا السبت .


كانت جماهير النادى الإسماعيلى قد استيقظت اليوم الجمعة على نبأ وفاة السيد الحداد لاعب الاسماعيلى والاتحاد السكندرى السابق.
 

السيد الحداد من أبناء مدينة التل الكبير بالاسماعيلية وبدأ لعب كرة القدم بمدرسة الكرة بالنادى الإسماعيلى وتم تصعيده إلى الفريق الأول منتصف الثمانينات مع جيل محمد حازم وعماد سليمان وحمادة الرومى ومحمود حسن وأبو طالب العيسوى وعلى اغا وأحمد عبده وصبرى المنياوى ومحسن عبد المسيح وطارق الصاوى وطارق الوحش وعلى غيط وشحته دسوقى وعلى يونس وحمدى نوح.


وانتقل الحداد مطلع التسعينيات إلى فريق الاتحاد السكندرى وزامل فى الفريق الأخضر محمد عمر وطارق العشرى وسيد الثعلبى وطارق عبد الحليم ومحمد ابراهيم وأحمد سارى.


تولى الحداد جميع المناصب الفنية فى قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى وكذلك مشرف على فرق الجمهورية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

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