قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل مناقشة مشروع القانون.. حالات انتفاء المسؤولية الطبية
إعلام الاحتلال: اعتراض صاروخ حوثي ورصد آخر كان متجها إلى وسط إسرائيل
اندلاع حريق كبير في شقة بأحد الأبراج بالمنصورة
المبعوث السابق الأمريكي لأوكرانيا: ترامب عمل على تعزيز التوازن بين دول الناتو
وداعا لـ أعلى شهادات الادخار في مصر.. مفاجأة مرتقبة من البنك الأهلي وبنك مصر
الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر
خبير عسكري: المكون الشعبي السوداني يدعم الجيش في معركته ضد الدعم السريع
تصفيات المونديال .. منتخب مصر يضرب إثيوبيا بهدفين في الشوط الأول
قطع الإنترنت ورفع الخدمة نهائيًا بعد العيد.. تحذير عاجل من WE لهؤلاء العملاء
محمد صلاح يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر أمام أثيوبيا في تصفيات المونديال
تصفيات المونديال.. زيزو يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك إثيوبيا
المرصد السوري: غارات إسرائيلية تستهدف مطار تدمر العسكري وسط سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الحوت.. حظك اليوم السبت 22 مارس 2025: دع الحب يقودك

برج الحوت
برج الحوت
أسماء عبد الحفيظ

برج الحوت حظك اليوم السبت 22 مارس 2025، برج الحوت وحظك اليوم.. أنت شخص حساس وعاطفي للغاية، تتمتع بخيال واسع وروح مرحة.. في حياتك العاطفية، تسعى دائمًا للسلام الداخلي والانسجام.

برج الحوت حظك اليوم السبت 22 مارس 2025..دع الحب يقودك

اليوم، ستكون فرصتك للتواصل مع شريكك بشكل أعمق، مما يسهم في تقوية علاقتكما.

مشاهير برج الحوت

من أبرز الشخصيات التي تنتمي إلى برج الحوت:

دينا الشربيني 

دينا الشربيني (الممثلة الجميلة)
حسن حسني (النجم الراحل)
سميرة سعيد (المطربة الرائعة)
محمد رمضان (النجم المتألق)

من مشاهير برج الحوت: ريهانا، إلين ديجينيرس، وبراد بيت.. يتميز هؤلاء الأشخاص بالإبداع والقدرة على إلهام الآخرين.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني

اليوم، قد تحصل على فرصة للترقية في عملك إذا كنت تعمل في المجال الإداري.. ستكون أكثر قدرة على التأقلم مع التحديات المهنية الجديدة.. ستجد أيضًا أنك في موقف قوي مع رؤسائك، مما قد يفتح أمامك أبوابًا جديدة للتقدم.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي

عاطفيًا، سيكون لديك فرص لتقوية علاقتك مع الشريك.. قد تشعر بالاستقرار في حياتك العاطفية، وسيساعدك هذا على تحقيق التوازن بين عملك وحياتك الشخصية.. إذا كنت عازبًا، قد تجد نفسك في حالة من الراحة النفسية التي ستتيح لك اتخاذ خطوات جديدة في حياتك العاطفية.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي

على الصعيد الصحي، ستكون في حالة جيدة، لكن عليك أن تركز على تنظيم وقتك بشكل أكثر فاعلية لتجنب الإرهاق.. الاهتمام بممارسة الرياضة والأنشطة التي تجلب لك الراحة النفسية سيكون مفيدًا.

برج الحوت وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

في الفترة المقبلة، من المتوقع أن يزداد استقرارك على الصعيدين المهني والعاطفي.. قد تحصل على دعم من الأشخاص المقربين منك لتحقيق أهدافك.. من ناحية أخرى، ستكون صحتك على ما يرام، ولكن عليك الاستمرار في العناية بها.

لونك المحظوظ: الأزرق
رقمك المحظوظ: 3

برج الحوت حظك اليوم حظك اليوم السبت برج الحوت حظك اليوم السبت برج الحوت حظك اليوم السبت 22 مارس 2025 مشاهير برج الحوت برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي برج الحوت وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

عودة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس الساعات القادمة

عيد الفطر

مركز الفلك الدولي يصدم الملايين بشأن موعد عيد الفطر 2025.. ماذا حدث؟

باق 10 أيام... تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

باق 10 أيام.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

وداعا لـ أعلى شهادات الادخار في مصر.. مفاجأة مرتقبة من البنك الأهلي وبنك مصر

وداعا لـ أعلى شهادات الادخار في مصر.. مفاجأة مرتقبة من البنك الأهلي وبنك مصر

حيوان الوشق

الوشق المصري .. حيوان مفترس يهاجم جنودا إسرائيليين على الحدود | ماذا حدث؟

حيوان الوشق المصري

تسلل من مصر إلى إسرائيل.. ما هو حيوان الوشق المصري وماذا فعل؟ شاهد

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتنفيذ تكليفات حاسمة.. ورسائل طمأنة للمصريين

حالة الطقس

احذروا تقلبات الطقس.. الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

ترشيحاتنا

جثة

مدمن ينهي حياته شنـ.ـقا في البدرشين

فتاة

رد المطلقة وجلب الحبيب.. حيلة فتاة للنصب على أصحاب المشاكل العاطفية

محكمة

قرار باستعجال التحريات حول شخص يدير مصنعا لتدوير زيوت السيارات مجهولة المصدر

بالصور

برج الحمل.. حظك اليوم السبت 22 مارس 2025.. ابقَ صادقًا دائمًا

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور.. حظك اليوم السبت 22 مارس 2025: كن مستمعًا جيدًا

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 22 مارس 2025.. تجنب التسرع عاطفيًا

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج السرطان.. حظك اليوم السبت 22 مارس 2025: تقدير مشاعر الآخرين

برج السرطان
برج السرطان
برج السرطان

فيديو

هيفاء وهبي

اتمنعت من الغناء في مصر.. قصة إيقاف هيفاء وهبي بسبب شكوى

أحمد سلامة وابنته

أحمد سلامة: بنتي مش قاصر ومسئولة عن نفسها والهجوم عليها مبالغ فيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

المزيد