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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو مسافر قبل العيد.. إزاي تحجز تذكرة قطار أون لاين؟

لو مسافر قبل العيد.. ازاي تحجز تذكرة قطار أون لاين؟
لو مسافر قبل العيد.. ازاي تحجز تذكرة قطار أون لاين؟
أحمد عفيفي

أيام قليلة تفصلنا على حلول عيد الفطر 2025، فكشفت الهيئة العامة لسكك حديد مصر عن طرق حجز تذاكر قطار أونلاين.


حجز تذكرة قطار أون لاين؟


وتتعدد طرق وأماكن طرق حجز القطارات أونلاين من خلال ما يأتي:

-عن طريق التوجه مباشرة إلى شبابيك حجز تذاكر القطارات المنتشرة بجميع المحطات على مستوى الجمهورية.

-عن طريق التوجه مباشرة إلى المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

-يمكنك حجز القطارات أون لاين 2024 من خلال الحجز الإلكتروني عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية لسكك حديد مصر من «هنا».

-من خلال الحجز الإلكتروني عن طريق تحميل التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر على الهاتف المحمول Egyptian National Railways.
-عن طريق منظومة الدفع الفوري لـ حجز تذاكر القطارات 2024 من خلال وكلاء البيع التابعين لشركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهي: “أمان، ضامن، فوري، ماجيك باي، خدماتي، باي، طلقة، كاش كول”
-عن طريق التوجه مباشرة إلى مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات.


خطوات حجز تذاكر القطارات أونلاين


يبدأ الأمر بالدخول إلى موقع سكك حديد مصر الإلكتروني، وإليك الخطوات:

- ثم قم بـ إنشاء حساب، إذا كان لديك حساب بالفعل، فسجل الدخول مباشرة باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة المرور، وإذا لم يكن لديك حساب فسجل بالخطوات التالية:

اضغط على «تسجيل جديد» في أعلى يمين الصفحة.

أدخل البيانات المطلوبة مثل الاسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ثم اضغط على إنشاء حساب جديد بعد قراءة شروط التسجيل جيدا.

بعد تسجيل الدخول في الموقع قم بتحديد نوع الرحلة التي تريد حجزها، ذهابًا فقط أو ذهابًا وإيابًا، وذلك بالخطوات التالية:

اختيار محطات المغادرة والوصول.

اكتب اسم محطة المغادرة في حقل «من».

اكتب اسم محطة الوصول في حقل «إلى».

تأكد من اختيار المحطة الصحيحة من القائمة المنسدلة.

حدد تاريخ الرحلة التي تريد السفر فيها.

- ثم اختر نوع القطار الذي تريد السفر فيه، مثل قطار سريع أو قطار مكيف أو قطار عادي.

- اختر وقت الرحلة التي تريد السفر فيها من قائمة الأوقات المتاحة.

- بعد ذلك يتوجب عليك اختيار فئة العربة التي تريد السفر فيها، مثل الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة.

- حدد عدد المسافرين الذين تريد حجز التذاكر لهم.

- ستظهر لك صفحة مراجعة تحتوي على تفاصيل الحجز، بما في ذلك محطات المغادرة والوصول، تاريخ الرحلة، وقت الرحلة، نوع القطار، فئة العربة، عدد المسافرين، إجمالي سعر التذاكر.

- تأكد من مراجعة جميع التفاصيل بدقة قبل المتابعة.

- اضغط على زر «الدفع» لمتابعة عملية الدفع.

- يمكنك الدفع باستخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة الدفع المباشر أو المحفظة الإلكترونية.

- اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال عملية الدفع.

- بعد إتمام عملية الدفع، ستتمكن من طباعة التذكرة الخاصة بك.

- تأكد من طباعة التذكرة وحفظها معك عند السفر، أو حفظ التذكرة على هاتفك المحمول.

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