موعد أذان الفجر 22 رمضان .. اظبط ساعتك ولا تنسى السحور

يستعد المسلمون حاليا لأداء صلاة التهجد وبعد الانتهاء منها يتناولون وجبة السحور استعدادا لصيام اليوم الثاني والعشرون من شهر رمضان ولذلك نقدم لهم موعد أذان الفجر 22 رمضان 2025.

موعد أذان الفجر 22 رمضان

ويحين موعد أذان الفجر 22 رمضان الذي يوافق اليوم السبت 22 مارس، في تمام الساعة 04:29 دقيقة، حيث تكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و58 دقيقة.

وعن مواقيت الصلاة اليوم السبت 22 رمضان فهي كالتالي: السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:25.

أما عن باقي مواقيت الصلاة في الأيام المتبقية من شهر رمضان فهي كالتالي:

الأحد 23 مارس الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة، السحور 2:08، إمساك 4:08، الفجر 4:28، الشروق 5:55، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:26.

الإثنين 24 مارس الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و2 دقيقة، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:27.

مواقيت الصلاة رمضان 2025

الثلاثاء 25 مارس الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و4 دقائق، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:53، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:27.

الأربعاء 26 مارس الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و6 دقائق، السحور 2:04، إمساك 4:04، الفجر 4:24، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:28.

الخميس 27 مارس الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و8 دقائق، السحور 2:03، إمساك 4:03، الفجر 4:23، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11، العشاء 7:29.

الجمعة 28 مارس الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و10 دقائق، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:49، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11، العشاء 7:29.

السبت 29 مارس الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و12 دقيقة، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:20، الشروق 5:48، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:12، العشاء 7:30.

موعد الليالي الوترية

ليلة 21 رمضان: تبدأ مع مغرب الخميس 20 رمضان وتنتهي مع فجر الجمعة 21 رمضان.

ليلة 23 رمضان: تبدأ مع مغرب السبت 22 رمضان وتنتهي مع فجر الأحد 23 رمضان.

ليلة 25 رمضان: تبدأ مع مغرب الاثنين 24 رمضان وتنتهي مع فجر الثلاثاء 25 رمضان.

ليلة 27 رمضان: تبدأ مع مغرب الأربعاء 26 رمضان وتنتهي مع فجر الخميس 27 رمضان.

ليلة 29 رمضان: تبدأ مع مغرب الجمعة 28 رمضان وتنتهي مع فجر السبت 29 رمضان.