وحدات مرورية في المولات لتجديد رخص القيادة.. اعرف أماكنها

استحدثت وزارة الداخلية خدمة تجديد رخص القيادة للراغبين في الحصول على تلك الخدمة من وحدات المرور الإلكترونية المُميزة.

مواقع وحدات المرور المميزة:

• مولات (سيتي ستارز – داندي – أفينيو "الرحاب" – إيست هب "مدينتي" – سيتي سنتر الغردقة – سان إستيفانو "إسكندرية").

• مناطق (15 مايو – القطامية – سوق السيارات الجديد – كمبوند ميفيدا – مسجد الشرطة القاهرة الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة – موقف المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر – مركز الفحص الفني ببورسعيد – نادى سبورتنج إسكندرية – نادى طنطا – جامعة أسيوط).. وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2-3-2025.

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ويأتي ذلك، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وزيادة انتشارها بكل أنحاء الجمهورية، واستمرارا لإطلاق الخدمات الإلكترونية واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين.