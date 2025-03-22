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الزمالك يجهز لمواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي .. ماذا يفعل الأبيض؟
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يجهز لمواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي .. ماذا يفعل الأبيض؟

عبدالواحد السيد
عبدالواحد السيد
رباب الهواري

بدأ نادي الزمالك تحضيراته الإدارية لمواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها يوم 2 أبريل على ملعب كيب تاون في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وفي إطار الاستعدادات، قرر عبد الواحد السيد، مدير الكرة، السفر إلى جنوب إفريقيا يوم 28 مارس، أي قبل وصول بعثة الفريق، وذلك برفقة أحد أفراد الجهاز الإداري والطباخ الخاص بالفريق، بهدف تفقد ترتيبات الإقامة والطعام والتأكد من جاهزية كافة التفاصيل اللوجستية قبل وصول اللاعبين والجهاز الفني.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك القاهرة يوم 29 مارس متجهة إلى جنوب إفريقيا، حيث سيكثف الجهاز الفني، بقيادة جوزيه بيسيرو، تحضيراته لضمان جاهزية الفريق لخوض المباراة المرتقبة. ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، مما يسهل مهمته في لقاء الإياب الذي سيقام بالقاهرة.

وسيحدد الجهاز الفني خلال الأيام المقبلة البرنامج النهائي للإعداد، بما يشمل التدريبات والخطط الفنية، لضمان تقديم أداء قوي أمام ستيلينبوش، خاصة أن المباراة تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق بالبطولة. وتعمل إدارة النادي على توفير أفضل الظروف للاعبين، سواء من حيث الإقامة أو التنقلات، لضمان تركيزهم الكامل على المباراة

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