قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روبيو أم ويتكوف.. من هو وزير الخارجية الأمريكي الحقيقي في عهد ترامب؟
في ذكراها.. قصة فقدان عقيلة راتب البصر وكيف عاشت مع ابنتها الوحيدة
سعيد باحترافيتهم.. ميدو يعلق على طلب سيراميكا كليوباترا باستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك
العدوان على الضفة.. نزوح 24 ألف فلسطيني من طولكرم ونور الشمس
أبرز مباريات اليوم السبت 22-3-2025 والقنوات الناقلة
سياحة النواب: إطلاق حملات تسويقية عالمية لافتتاح المتحف المصري الكبير
تقضي رمضان فى أجواء روحانية.. لماذا تصدرت عبلة كاملة محركات البحث ؟
الكويت تستعد لفتح باب الرهون العقارية لأول مرة أمام البنوك
كيفية صلاة قيام الليل وعدد ركعاتها.. اغتنمها في العشر الأواخر من رمضان
في غياب ميسي.. الأرجنتين تهزم أوروجواي وتقترب من التأهل إلى مونديال 2026
دعاء ليلة القدر لنفسي.. واظب عليه من مغرب اليوم وحتى أذان الفجر
أغلى سيارة مرسيدس .. شاهد بالصور موديل AMG GT63 Pro
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية: رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال العيد

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهواري

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية رفع حالة الطوارئ على كافة القطاعات الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك. 


وأشار المحافظ إلى أنه تم توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية، بإقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال عيد الفطر المبارك، لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة بشكل فوري.


طوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية 


كما وجه المحافظ مدير مديرية الصحة بالتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، والمتابعة وتواجد النوبتجيات وزيادة عددهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك.


وأضاف محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع مدير مديرية الأوقاف بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، والأجهزة الأمنية وجميع الجهات المعنية والمرافق، لرفع درجات الاستعداد وتجهيز الساحات والمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك وضرورة التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية.

القليوبية عيد الفطر المبارك محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الفطر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص رسميًا.. متى تبدأ وكم عدد أيامها؟

إجازة عيد الفطر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص رسميًا.. متى تبدأ وكم عدد أيامها؟

قطع الإنترنت ورفع الخدمة نهائيًا بعد العيد.. تحذير عاجل من WE لهؤلاء العملاء

قطع الإنترنت ورفع الخدمة نهائيًا بعد العيد.. تحذير عاجل من WE لهؤلاء العملاء

وداعا لـ أعلى شهادات الادخار في مصر.. مفاجأة مرتقبة من البنك الأهلي وبنك مصر

وداعا لـ أعلى شهادات الادخار في مصر.. مفاجأة مرتقبة من البنك الأهلي وبنك مصر

موعد العيد

موعد العيد 2025.. إجازته 9 أيام لهؤلاء والإفتاء تحدده السبت

هدى شديد

وفاة الإعلامية هدى شديد بعد صراعها مع السرطان

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين تحذف صورها مع زوجها عبر إنستجرام

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الأسبوع الرابع من رمضان

سد الممرات الثلاثة

الصين تسعى لإبطاء معدل دوران الأرض.. ماذا يعني؟

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر للرزق

دعاء ليلة القدر للرزق.. احرص عليه بعد الغروب وشاهد المعجزات

درس التراويح بالجامع الأزهر

درس التراويح بالجامع الأزهر: العبادة بلا إخلاص لا قيمة لها

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

يرجون عفوه ورضاه.. الجامع الأزهر كامل العدد بالمصلين في الثلث الأخير من شهر رمضان

بالصور

أغلى سيارة مرسيدس .. شاهد بالصور موديل AMG GT63 Pro

مرسيدس AMG
مرسيدس AMG
مرسيدس AMG

قبل الحذف بسبب الانفصال.. 10 صور جمعت بين ميرنا نور الدين وزوجها |شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

قبل العيد..طريقة عمل البيتيفور بالكوباية

طريقة عمل البيتيفور بالكوباية
طريقة عمل البيتيفور بالكوباية
طريقة عمل البيتيفور بالكوباية

رفاهية أم تبذير؟.. علبة كحك بـ 16 ألف جنيه تثير جدلاً على السوشيال ميديا

سعر علبة كحك العيد التى تثير الجدل على السوشيال ميديا
سعر علبة كحك العيد التى تثير الجدل على السوشيال ميديا
سعر علبة كحك العيد التى تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

سلوي عثمان

عايدة رياض قدمت الدور ببراعة..سلوى عثمان تكشف سبب اعتذارها عن قلبي ومفتاحه l فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

المزيد