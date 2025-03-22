محافظ القليوبية: رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال العيد

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية رفع حالة الطوارئ على كافة القطاعات الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك.



وأشار المحافظ إلى أنه تم توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية، بإقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال عيد الفطر المبارك، لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة بشكل فوري.



طوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية



كما وجه المحافظ مدير مديرية الصحة بالتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، والمتابعة وتواجد النوبتجيات وزيادة عددهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



وأضاف محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع مدير مديرية الأوقاف بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، والأجهزة الأمنية وجميع الجهات المعنية والمرافق، لرفع درجات الاستعداد وتجهيز الساحات والمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك وضرورة التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية.