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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستقبل وطن المنيا يطلق قوافل غذائية متحركة بكافة المدن والقرى بأسعار مخفضة

قوافل سلع غذائية مخفضة
قوافل سلع غذائية مخفضة
ايمن رياض

أطلقت أمانة العمل الجماهيري بأمانة محافظة المنيا "القوافل الغذائية المتحركة" لبيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة مدعومة، بإشراف النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة وحضور وليد عبدالقوي أمين تنظيم المحافظة ونهي الطوخي أمين العمل الجماهيري ، بأمانة المحافظة، وذلك استمرارا للدور الخدمي والمجتمعي لحزب مستقبل وطن وتنفيذا لخطة أنشطة وفعاليات شهر رمضان المعظم التي تهدف إلي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

فقد تم تنفيذ القوافل بمركز المنيا وبندر المنيا ومركز أبوقرقاص ،ومركز سمالوط  بحضور أمناء العمل الجماهيري وأمناء الشباب

وشملت القوافل علي كميات كبيرة وأصناف متنوعة من المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بدعم من أمانة العمل الجماهيري
ولاقت القوافل إقبالا كثيفا من المواطنين الذين استفادوا من القوافل واشادوا بدور الحزب الخدمي والمجتمعي ودعمه لهم .

يذكر أن تلك القوافل سيتم تنفيذها في كافة المراكز والأقسام بصفة دورية خلال الفترة المقبلة.

وأكد النائب محمد نشأت العمدة أن الحزب مستمر في تنفيذ المبادرات الخدمية والمجتمعية في كافة المجالات دعما للوطن والمواطن وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الأسر الأولي بالرعاية.

المنيا مستقبل وطن قوافل سلع غذائية

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