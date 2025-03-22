للصيانة .. اليوم إغلاق مزلقان ديرمواس البحري بالمنيا لمدة 12 ساعة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا، إغلاق مزلقان ديرمواس البحري رقم 66 اليوم السبت 22 مارس الجارى من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءاً، وذلك نظراً لقيام هندسة السكك الحديدية بأعمال الصيانة الدورية الخاصة بالمزلقان.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس أنه تم تحديد الطريق البديل ليكون مزلقان ديرمواس القبلي رقم 67 ومزلقان المعصرة من الناحية البحرية.

وفي سياق متصل أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مد فترة قبول طلبات ترخيص الميكروباصات البديلة لسيارات البيك أب (الربع نقل) حتى 30 أبريل المقبل، وذلك استجابة للإقبال المتزايد من المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص، ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المتقدمين.

واضاف اللواء كدوانى ان المنظومة تسعى إلى القضاء على ظاهرة نقل الركاب بسيارات البيك أب، واستبدالها بميكروباصات أجرة حديثة بسعة 14 راكبًا، تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين/ سولار)، وذلك في إطار تفعيل منظومة الإحلال وتحسين خدمات النقل العام، بما يحقق أعلى معايير الأمان والراحة للركاب، ويواكب جهود الدولة في دعم وسائل النقل المستدامة.

ودعت المحافظة المواطنين الراغبين في التقديم إلى التوجه للمركز التكنولوجي التابع له محل إقامته، مصطحبًا صورة بطاقة الرقم القومي سارية، لاستكمال إجراءات الترخيص وفق الضوابط المعتمدة.