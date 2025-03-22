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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يشكر المدرسة البريطانية على المشاركة فى احتفالات العيد القومي

محافظ المنيا المنيا خلال استقباله وفد المدرسه
محافظ المنيا المنيا خلال استقباله وفد المدرسه
ايمن رياض

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفدًا من مجلس إدارة مدارس المنيا البريطانية بمكتبه، حيث قدّم الوفد درعًا تذكارية للمحافظ تقديرًا لدعمه المتواصل للعملية التعليمية ورعايته للأنشطة التربوية والتعليمية في مدارس المحافظة، بالإضافة إلى جهوده في تذليل العقبات أمام القائمين على العملية التعليمية لضمان أداء مهامهم على الوجه الأكمل.

وخلال اللقاء، أكد محافظ المنيا،حرصه البالغ على دعم قطاع التعليم، مشددًا على توجيهات القيادة السياسية بضرورة بناء جيل واعٍ ومؤهل على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب الاهتمام بغرس قيم الانتماء للوطن، مشيرًا إلى أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأعرب اللواء كدوانى عن تقديره لمشاركة المدرسة البريطانية فى احتفالات المنيا بعيدها القومى من خلال تقديم عروض منوعة شملت كورال الأطفال وفقرات فنية مختارة ، حيث منح المحافظ درع المحافظة للفنان محمد صلاح المطرب المنياوي، تقديرًا لمساهمته الفنية المتميزة خلال الحفل ، كما منح المحافظ دروعاً تذكارية لفريق العمل بالمدرسة وهم : طلال معوض رئيس مجلس الإدارة، والمستشار أحمد البدري رئيس مجلس الآباء والمعلمين، محمد عبد الغني نائب مدير المدرسة، مارتينا عوض مديرة الأنشطة، هاجر مختار معلمة التربية الموسيقية، غادة عادل مديرة العلاقات العامة، سارة مجدي، معلمة التربية الرياضية، رامي الزردقي، مخرج مسرحية “عودة الملكة”، وهى إحدى فقرات احتفالية العيد القومي والتي تحدثت عن عراقة الحضارة المصرية و الفخر بتاريخ المنيا عبر العصور .

المنيا محافظ المنيا وفد المدرسه

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