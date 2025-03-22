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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لاعب بنادى الزمالك ضحية رامز إيلون مصر اليوم

رامز جلال
رامز جلال
أحمد إبراهيم

يحل لاعب نادي الزمالك حسام عبد المجيد ضيفا على برنامج المقالب الشهير “رامز إيلون مصر”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال في موسمه الجديد خلال شهر رمضان 2025، وتعد هذه الحلقة واحدة من أكثر الحلقات المنتظرة، حيث من المتوقع أن تشهد العديد من المواقف الطريفة والمفاجآت المثيرة. 

وسام أبو علي ضحية حلقة الأمس في “رامز إيلون مصر”

وشهدت الحلقة التى استضاف لاعب النادي الأهلي وسام أبو علي، حيث وقع ضحية لمقلب رامز جلال، وشهدت الحلقة العديد من التصريحات المثيرة.

تصريحات وسام أبو علي في البرنامج

خلال الحلقة، عبر وسام عن انتمائه الشديد للنادي الأهلي، قائلاً:

“بعد ما قعدنا كتير صايمين من مروان محسن لسافيو لموديست دخلنا في كمين.. لحد ما ربنا رزقنا بالفدائي من فلسطين وفي الحلقة دي قلبي مقسوم نصين عشان معانا اللاعب وسام أبو علي.”

كما أكد اللاعب أنه لن يرحل عن الأهلي للانضمام إلى الزمالك، مشيرًا إلى أنه يلعب في الفريق الأفضل، وقال:

“عمري ما همشي من الأهلي وأروح الزمالك، أنا بلعب في الفرقة الأحسن.”

وفيما يتعلق برأيه في اللاعبين الحاليين، أوضح أنه لا يرغب في انضمام أي لاعب من الزمالك للأهلي، حتى أحمد سيد زيزو، معتبرًا أنه ليس الأفضل في مصر حاليًا. لكنه أشار إلى أن إمام عاشور هو أفضل لاعب في مصر من وجهة نظره، لكنه يُفضل اللعب بجوار محمد مجدي أفشة، صاحب هدف “القاضية ممكن”.

حققت حلقة وسام أبو علي ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول الجمهور تصريحاته وتفاعل معها بشكل واسع، مما أضفى مزيدًا من الحماس لحلقات البرنامج القادمة

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