قطع المياه في منطقة باب الخلق لهذا السبب

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه تم قطع المياه عن مناطق “شارع أحمد ماهر ومتفرعاته – شارع مجلس الأمة ومتفرعاته – شارع قدرى ومتفرعاته – شارع البرمونى ومتفرعاته”.

وأوضحت الشركة أن ذلك نظرا لظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 800 مم بشارع بورسعيد بمنطقة باب الخلق.

وأكدت الشركة أنها دفعت بجميع إمكانياتها من معدات ومهندسين وفنيين وعمال للعمل على سرعة الإصلاح في أقرب وقت وعودة المياه.

وذكرت أنه تم بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125