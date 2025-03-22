مسلسل حكيم باشا الحلقة 22.. ماذا سيفعل مصطفى شعبان بعد وفاة أحمد فؤاد سليم؟

حالة من الإثارة والتشويق سيطرت على أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 21، لـ الفنان مصطفى شعبان، التي تم عرضها أمس الجمعة، جعلته يتصدر قائمة البحث تريند على محرك البحث “جوجل”.

وتساءل متابعو مسلسل حكيم باشا، عما ستسفر عنه أحداث الحلقة 22، التي ستعرض اليوم، بعدما انتهت الحلقة السابقة، على أن "حكيم- مصطفى شعبان" قال لولاد عمه بأن "ياسين- ميدو عادل" سوف يجلس في غرفة والدهم، وأنه له مثلهم في المال، وقال لولاد عمه أيضا: بأنها لو مشيت "بالقسمة محدش لي حاجه عندي"، لتثير الحلقة المقبلة الكثير من التكهنات لتشتعل النار بينهما.

وتساءل متابعو مسلسل حكيم باشا، عما سيفعله ياسين، وحكيم، بعد وفاة نوح الباشا (أحمد فؤاد سليم).

مواعيد مسلسل حكيم باشا

يُعرض مسلسل حكيم باشا، للفنان مصطفى شعبان، في الموسم الدرامي الرمضاني، عبر قناتي CBC والحياة الفضائيتين، بمواعيد مختلفة على مدار اليوم.

وتعرض قناة CBC الفضائية، مسلسل حكيم باشا، يوميا الساعة 7:15 مساءً، ويعاد الساعة 3 عصرا، والساعة 12:15 بعد منتصف الليل.

كما تعرض قناة الحياة الفضائية، مسلسل حكيم باشا، يوميا الساعة 9.30 مساءً، ويعاد الساعة 1:15 ظهرًا و9:30 صباحًا و2:30 صباحًا.

أبطال مسلسل حكيم باشا

يناقش مسلسل مصطفى شعبان في رمضان “حكيم باشا”، قضية تجارة الآثار في إطار درامي مشوق، وينتمي العمل لفئة الأفلام الصعيدية التي تنافس بقوة هذا العام في أكثر من قصة.

مسلسل حكيم باشا من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوى عثمان، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، تأليف محمد الشواف، ومن إخراج أحمد خالد أمين.