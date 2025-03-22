زوجة في دعوى طلاق للضرر: قالي سنجل وهو متجوز وعنده جودي ورودي

رفعت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد أن اكتشفت أن زوجها أخفى عنها زواجه السابق وطلاقه، ولم يصرح بذلك في عقد الزواج، ليتضح لاحقا أنه تزوجها فقط لرعاية بناته “جودي” و"رودي" من زوجته الأولى التي تزوجت من آخر، مما جعلها تشعر بالخداع والخذلان.

محكمة الأسرة

وأوضحت الزوجة أنها رفضت تحمل مسؤولية أطفال ليسوا أبنائها، وعندما واجهت زوجها بالحقيقة، أساء معاملتها وبدأ في تهديدها وملاحقتها بتهم كيدية، كما أنه تركها معلقة لشهور بعد أن غادرت منزل الزوجية، ما تسبب لها في أذى نفسي كبير.

وأضافت أنها عندما طلبت الطلاق، اتهمها بالتعسف وأقام ضدها دعوى طاعة لإجبارها على العودة رغم رفضها، مؤكدة أنها عانت من سوء معاملته وتصرفاته المسيئة، مما أثر على صحتها النفسية والجسدية بشكل كبير.

وطالبت الزوجة المحكمة بفسخ عقد الزواج وإثبات خداع زوجها لها، مؤكدة أن استمرار هذا الزواج أصبح مستحيلا بعد أن فقدت الثقة فيه.