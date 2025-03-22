جلسه خاصة بين عبدالواحد السيد وناصر ماهر لهذا السبب

قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة في نادي الزمالك عقد جلسة منفردة مع ناصر ماهر.

وجاء قرار عبدالواحد السيد من اجل تحفيز الاعب والشد من آزره بسبب تراجع مستواه في الفترة الماضية.

حكام اجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك

وفي سياق متصل وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة المقبل، 28 مارس، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاءت موافقة الاتحاد؛ بناء على الطلب المقدم من نادي سيراميكا كليوباترا، وتسديده لنفقات استقدام طاقم التحكيم الأجنبي.

وكلف الاتحاد المصري لكرة القدم، أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلب، الذي “وصل قبل أسبوع كامل من إقامة المباراة”، وإيداع المتقدم بالطلب، لتكاليف استقدامه لطاقم التحكيم الأجني، لدى اتحاد الكرة.