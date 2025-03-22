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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت في كأس عاصمة مصر

لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
منتصر الرفاعي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مواجهة نظيره بتروجيت فى الساعة التاسعة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويتصدر بتروجيت المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر التي تضم الجونة والزمالك ومودرن سبورت وسموحة برصيد 6 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت 

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبتروجت فى الساعة التاسعة والنصف مساء غد، الأحد.

عودة أحمد أبو الفتوح

استقر البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ضم أحمد فتوح لقائمة مباراة بتروجيت، المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وغاب فتوح عن مباراة الجونة الماضية بسبب شكواه من إصابة الركبة، قبل أن يتعافى اللاعب ويشارك في التدريبات الجماعية ويصبح جاهزاً لمواجهةبتروجيت ويبقى أمر مشاركته في اللقاء يعود لقرار الجهاز الفني.

وفي ذلك الصياغ، كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض.

وقال رئيس الجهاز الطبي، أحمد فتوح يعاني من آلام متكررة وتورم في الركبة، وتم الاستقرار على عدم خضوعه لعملية جراحية بعد استشارة أكبر الأطباء في ألمانيا، وتأكيدهم بعدم حاجة اللاعب للخضوع لجراحة في الوقت الحالي.

وأضاف الدكتور محمد أسامة أنه تم الاتفاق على خضوع أحمد فتوح لعلاج تحفظي وقام بأداء تدريبات تأهيلية حتى تحسنت حالته في الساعات الأخيرة، وسيستطيع اللاعب المشاركة في المباريات بصورة طبيعية، على أن يتم تقييم حالته فى نهاية الموسم لمعرفة مدى حاجته للتدخل الجراحي من عدمه.

مران الزمالك

ويختتم فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو  اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة بتروجيت ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، ويخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير ثم يعلن بيسيرو قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً الليلة.

ويهتم الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بتروجيت، لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

 

الزمالك بتروجيت كأس عاصمة مصر جوزيه بيسيرو

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