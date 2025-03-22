وسائل الإعلام العالمية بعد فوز مصر على أثيوبيا: زيزو وصلاح ثنائي ذهبي

أشادت وسائل الإعلام والصحف العالمية بأداء المنتخب المصري في فوزه على نظيره الإثيوبي بهدفين نظيفين أمس الجمعة، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026. وسلطت التقارير الضوء على الأداء المميز للنجوم، خاصة محمد صلاح وأحمد سيد زيزو، الذين لعبوا دورًا محوريًا في تحقيق الفوز.

شبكة ESPN: صلاح وزيزو "ثنائي ذهبي"

وصفت شبكة ESPN العالمية المنتخب المصري بأنه قدم أداءً قويًا، حيث سجل محمد صلاح الهدف الأول قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله أحمد سيد زيزو. وأشارت الشبكة إلى أن هذا الثنائي يمثل "ثنائيًا ذهبيًا" للفراعنة، حيث ساهما بشكل كبير في توسيع الفارق بين مصر وأقرب منافسيها في المجموعة إلى 5 نقاط.

وأضافت: "نجح منتخب مصر في تعزيز موقعه كصاحب الصدارة في المجموعة، مع وصول التصفيات إلى منتصف الطريق".

هيئة الإذاعة البريطانية BBC: صلاح يعزز آمال مصر

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC بأن محمد صلاح لعب دورًا رئيسيًا في تعزيز آمال مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026. حيث سجل الهدف الأول بهدوء، قبل أن يصنع الهدف الثاني لـ"زيزو"، مما ساعد الفراعنة على تحقيق فوز مريح.

وأشارت الـBBC إلى أن هذا الفوز جعل مصر تتصدر جدول ترتيب المجموعة بفارق 5 نقاط عن المركز الثاني، مما يعكس تقدمًا كبيرًا في مسيرة التصفيات.

صحيفة ليكيب الفرنسية: 10 دقائق حسمت المباراة

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن 10 دقائق فقط في الشوط الأول كانت كافية لحسم نتيجة المباراة لصالح مصر. حيث سجل محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 31، قبل أن يصنع الهدف الثاني لـ"زيزو" في الدقيقة 40.

وأضافت الصحيفة أن منتخب إثيوبيا فشل في إثارة قلق الدفاع المصري طوال المباراة، والتي شهدت أيضًا مشاركة مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، بدءًا من الدقيقة 70.

أبرز نجوم المباراة

محمد صلاح: سجل الهدف الأول وصنع الثاني، مما يؤكد دوره القيادي في الفريق.

أحمد سيد زيزو: أحرز الهدف الثاني بعد تمريرة دقيقة من صلاح، ليؤكد تألقه في الخط الهجومي.

مصطفى محمد: شارك في المباراة بدءًا من الدقيقة 70، مما أضاف قوة هجومية إضافية للفريق.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز علي إثيوبيا

بعد هذا الفوز، أصبح ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية كما يلي:

مصر: 13 نقطة.

بوركينا فاسو: 8 نقاط.

سيراليون: 8 نقاط.

غينيا بيساو: 6 نقاط.

إثيوبيا: 3 نقاط.

جيبوتي: نقطة واحدة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره سيراليون يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات. ويأمل الفراعنة في تحقيق فوز جديد لتعزيز صدارتهم للمجموعة والاقتراب أكثر من تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2026.