بعثة المنتخب تعود من المغرب استعداداً لمواجهة سيراليون

‎وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة ، قادمة من المغرب بعد مواجهة اثيوبيا مساء أمس الجمعة في اللقاء الذي انتهي بفوز مصر بهدفين دون رد ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

‎ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة سيراليون في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

‎رافق بعثة منتخب مصر المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكرة و نائبه خالد الدرندلي و حماده الشربيني عضو مجلس الإدارة و رئيس بعثة الفريق في المغرب .

‎ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد ١٣ نقطة ثم بوركينا فاسو و سيراليون في المركز الثاني و الثالث ب ٨ نقاط و غينيا بيساو في المركز الرابع ب ٦ نقاط وإثيوبيا خامسا ب ٣ نقاط ثم جيبوتي في المركز السادس و الأخير بنقطة واحدة.