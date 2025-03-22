بابا فاسيليو: أعشق البسبوسة.. وزيزو وإمام عاشور هما الأفضل في مصر.. وصابر عيد أسطورة

أكد القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني الحالي لنادي غزل المحلة والسابق لأندية وادي دجلة والاتحاد السكندري والبنك الأهلي، أن الثنائي إمام عاشور لاعب الأهلي وأحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك هما الأفضل في مصر خلال فترة تواجده في مصر، ورغم أن اختيار عاشور كان خاطئًا في تجربته الاحترافية وعاد سريعًا، إلا أنه يمكنه العودة مجددًا لأنه يمتلك مؤهلات تساعده.

وأضاف المدرب القبرصي، أن أجواء رمضان في مصر مختلفة، وأحاول التأقلم مع ذلك وأن أكون واقعيًا بتغيير بعض الأشياء مثل تأخير ساعات النوم وتناول البسبوسة "فأنا أعشقها كثيرًا"، ودائمًا ما أنصح اللاعبين بضرورة تنظيم حياتهم ووضع نظام لا يمكن كسره، حتى يمكنهم الاستفادة من مسيرتهم الكروية القصيرة للغاية وتطويرها ليعيشوا حياة الاحتراف بأكثر طريقة ممكنة وتحقيق أفضل ربح مادي.

وتابع بابا فاسيليو: لدي طموح كبير بأن أقوم بتدريب فريق في أحد الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وأحب الاستمتاع بوقتي كل يوم ورؤية عملي في تطوير اللاعبين والاستفادة من خبراتي، أعشق عائلتي وأتمنى أن أحافظ على صحتي دومًا، وأن أؤدي عملي بشكل يرضيني وعلى أفضل ما يرام.

واختتم "بابا فاسيليو" حديثه لـ"نجوم دوري نايل" مع أحمد المصري، عن الكابتن صابر عيد نجم نادي غزل المحلة الأسبق، قائلًا: أنا أحبه كثيرًا وأتمنى له أن يعيش طويلًا، هو أسطورة تاريخية لن تتكرر لنادي غزل المحلة وأنا اعتبره بمثابة أبي، هو يهتم كثيرًا بكل من يعمل معه وكنت سعيدًا بعملنا معًا، حزين لرؤيته في هذا الوضع الصحي غير الجيد وأتمنى له الشفاء وأن يعود أفضل من السابق، هو من أفضل الشخصيات التي تعاملت معها في مصر.