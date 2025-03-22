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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدي البلد يكشف حقيقة توقيع زيزو للاهلي

احمد زيزو
احمد زيزو
القسم الرباضي

دخلت إدارة الأهلي في مفاوضاته مكثفة مع والد احمد مصطفي زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .
وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لصدي البلد ان اللاعب لم يوقع علي عقود الإنتقال حتي هذه اللحظة.
وأضاف أن اللاعب لديه عروض بالفعل من الأهلي و من العين الإماراتي وأخر من الدوري القطري.
وأوضح أن عرض الأهلي هو الأفضل بالنسبة لوالد اللاعب ولكن حتي اللحظة لم يتم توقيع العقود.

وفي وقت سابق رد والد زيزو علي تصريحات ممدوح عباس بشأن عدم الوصول لحل في ملف تجديد عقد زيزو للزمالك.

وكتب والد زيزو ردا علي تويته ممدوح عباس :" حبيبى الرد جاي وهيكون قاسي لا تقلق ".

علي الجانب الاخر كان قد أعلن الإعلامي أمير هشام عن تحرير محضر ضد زيزو بسبب صيانة سيارته وتراجع ممدوح عباس عن تحمل 3 مليون من تكاليف الصيانة.

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : "تراجع ممدوح عباس الرئيس السابق لنادي الزمالك عن تحمل 3 ملايين جنيه تكاليف صيانة سيارة زيزو بعد اتلافات حدثت بها داخل الزمالك منذ عدة أشهر والتوكيل يحرر محضرا ضد زيزو لعدم سداد التكاليف.

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مداخلة هامة مع عامر العمايره خبير اللوائح بخصوص شكوي الزمالك للجنة الأولمبية.

وكتب مهيب عبد فيسبوك :مداخلة هامة جدااااا في الايف مع عامر العمايره خبير اللوائح بخصوص شكوي الزمالك للجنة الأولمبية .

وقال عامر العمايرة: الأهلي يحاول إنهاء صففة زيزو في أسرع وقت للتغطية على قرار اللجنة الأولمبية في حال القرار لم يكن في صالحه.

وقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اليوم الثلاثاء خطاب رسمي  إلى المهندس ياسر إدريس  رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، يطلب خلاله التدخل في الشكوى المقدمة بشأن الإجراءات المتعلقة بمباراة القمة على ستاد القاهرة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11 مارس 2025 .

وأكد نادي الزمالك أنه طرف أصيل في الشكوى وصاحب مصلحة مباشرة فيها، وأرفق النادي بطلبه مذكرة قانونية مقدمة من الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني للنادي .

كما أرسل نادي الزمالك اليوم خطابين إلى كل من، الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك للاعتراض على ما تضمنته الفقرة الأخيرة من خطاب رابطة الأندية المرسل لنادي الزمالك بخصوص قراراتها حول عقوبات مباراة القمة.
 

النادي الأهلي احمد زيزو الزمنالك نادي الزمالك

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